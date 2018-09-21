وفد البريد السعودي بعسير يزور مدينة الفيصل الطبية

وفد البريد السعودي بعسير يزور مدينة الفيصل الطبية

منطقة عسير
مدير الشؤون الصحية بتبوك : نحتفل اليوم بأعوام من الإنجاز والعطاء

مدير الشؤون الصحية بتبوك : نحتفل اليوم بأعوام من الإنجاز والعطاء

منطقة تبوك
نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها

نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها

منطقة عسير
إليك تطبيقات “لا غنى عنها” في السفر

إليك تطبيقات “لا غنى عنها” في السفر

أبرز المواد

وفد البريد السعودي بعسير يزور مدينة الفيصل الطبية

وفد البريد السعودي بعسير يزور مدينة الفيصل الطبية
http://almnatiq.net/?p=633858
المناطق - عسير

قام مدير عام مؤسسة البريد السعودي بمنطقة عسير يرافقه عدد من المدراء الإقليميين للمؤسسة بالمنطقة بزيارة لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية؛ وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والتشغيل عبدالحكيم عامر بدوي ومدير العلاقات العامة والإعلام محمد بن دوسري.
وقد عرض مدير عام المؤسسة ومرافقوه عدد من الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة والتي تقدم للأفراد وقطاع الأعمال والتي حققت نقلة نوعية في خدمات منتجات مؤسسة البريد السعودي.
وقد قدم آل بدوي شكره للوفد على الزيارة مؤكدا بأن هذه النقلة النوعية التي حققتها مؤسسة البريد السعودي لخدمة الفرد بقطاع الأعمال تعد منافسة ومميزة مشيرا إلى أنه عقد بعض الشراكات بين مدينة الفيصل الطبية والبريد السعودي للاستفادة من هده الخدمات.
من جانبه أوضح محمد القرني مدير عام مؤسسة البريد السعودي بعسير بأن المؤسسة حريصة على تقديم خدمات منافسة ومميزة من خلال بريد واصل والرقم الوطني والرقم العالمي والعديد من المنتجات التي تقدمها المؤسسة.

روابط ذات صلة

نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها

نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها
أمين عسير : يشدد على إنهاء إجراءات المعاملات دون تأخير و في إطار زمني محدد

أمين عسير : يشدد على إنهاء إجراءات المعاملات دون تأخير و في إطار زمني محدد
تعليم شرورة يناقش المعايير الخاصة بالتعليم في المدن الصحية

تعليم شرورة يناقش المعايير الخاصة بالتعليم في المدن الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*