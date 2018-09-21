“مرض خطير” ينهي حياة رئيس فيتنام

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توفي رئيس فيتنام، تران داي كوانغ، صباح الجمعة، عن عمر يناهز 61 عاما، وفق ما ذكره التلفزيون الحكومي.

وقال التلفزيون الحكومي إن تران داي كوانغ توفي صباح الجمعة في المستشفى بعد معاناته من “مرض خطير”.

وأوضح المصدر أن الرئيس توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة هانوي “بالرغم من جهود الأطباء المحليين والدوليين” لعلاجه.

وانتخب البرلمان، في أبريل من عام 2016، تران داي كوانغ رئيسا للبلاد، الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.

وقبلها، شغل تران منصب وزير الأمن العام، وهي منظمة تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل جمع المعلومات الاستخبارية وإحباط التهديدات الداخلية والخارجية.