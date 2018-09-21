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أمانة منطقة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=633890
المناطق_على العميري
أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان إكمال أمانة منطقة تبوك استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أكثر 1400 علم بمختلف الأحجام على الجسور وتركيب الأعلام بشكل ثنائي على الأعمدة الوسطية في الطرق الرئيسية إضافة إلى الانتهاء من تركيب عناقيد الزينة على أعمدة الإنارة بطول 1600 متر موزعة على الشوارع والميادين الرئيسية.
وبين الغبان أن أمانة المنطقة ستشارك في هذه الذكرى الغالية من خلالها إقامتها لعروض ضوئية على مبنى الأمانة  مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة غالية و بها يعبر المواطن السعودي عن حبه وولاءه لأرضه ووطنه.

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