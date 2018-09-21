أمانة منطقة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

المناطق_على العميري

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان إكمال أمانة منطقة تبوك استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أكثر 1400 علم بمختلف الأحجام على الجسور وتركيب الأعلام بشكل ثنائي على الأعمدة الوسطية في الطرق الرئيسية إضافة إلى الانتهاء من تركيب عناقيد الزينة على أعمدة الإنارة بطول 1600 متر موزعة على الشوارع والميادين الرئيسية.

وبين الغبان أن أمانة المنطقة ستشارك في هذه الذكرى الغالية من خلالها إقامتها لعروض ضوئية على مبنى الأمانة مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة غالية و بها يعبر المواطن السعودي عن حبه وولاءه لأرضه ووطنه.