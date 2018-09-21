وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية: اليوم الوطني ذكرى لملحمة تاريخية وكياناً شامخاً نفاخر به

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عبر وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة عن فخره واعتزازه بالملحمة التاريخية التي سطرها موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ فشهد التاريخ لحمة وطنية وكياناً شامخاً نفاخر به .

رفع وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ ولكافة الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الوطن بهذه المناسبة .

وأكد أن مملكتنا المعطاءة في هذا المرحلة المحورية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تسير نحو صناعة التحول وتحقيق الإنجازات والنجاحات المتتالية داخلياً وخارجياً من خلال استغلال الإمكانات وتنميتها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق خطة تحول وطني ورؤية طموحة جعلت من المواطنين والمواطنات يسيرون بروح الفريق الواحد نحو تحقيقها .

وقال الهذلي :” إن ما يمتلكه هذا الوطن من مقدرات ومكتسبات وكرم عطاء ، بدءاً من احتضانه لمهبط الوحي وقبلة المسلمين مكة المكرمة ومدينة المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ واهتمام قيادة هذه البلاد بالإسلام والمسلمين , وبضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزوار , وبرامج التطوير وبناء المدن وإنشاء الهيئات , والخطوات المتسارعة نحو تحقيق العديد من الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المستدامة في شتى أنحاء البلاد يعكس رغبة وإصراراً نحو إحداث نقلة نوعية في إدارة التنمية المحلية للوصول إلى تحقيق الضمان الاقتصادي التنموي المستدام لأبناء الوطن وللأجيال القادمة بطموحات لا حدود لها في كافة أنحاء الوطن .