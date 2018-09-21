شاهد.. محمد صلاح في صورة وتعليق بعد الواقعة المثيرة للجدل!

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عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول، الخميس، “سعيدا” وفقا لزميله في الفريق ديان لوفرين بعد أيام على الحادثة التي رمى فيها صلاح زجاجة ماء بغضب على دكة البدلاء مما أثار تكهنات حول شعوره بالاستياء والغضب.

ورمى صلاح، زجاجة مياه على الأرض خلال لقاء الريدز مع ضيفه باريس سان جرمان، في إطار أولى مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء مما أثار كثيرا من الجدل.

الفوز القاتل

وقذف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي زجاجة الماء فور تسجيل زميله روبرتو فيرمينو، هدف الفوز القاتل في مرمى الضيوف في الثواني الأخيرة، في وقت كان رفاقه ومدربه يقفزون فرحا بالانتصار الثمين.

وفاز أصحاب الأرض على مضيفهم الباريسي 3-2 بعد مباراة مثيرة كان ليفربول متصدرا خلالها بهدفين قبل أن يعود سان جرمان في الدقائق الأخيرة، إلا أن فيرمينو كانت له الكلمة الأخيرة في الوقت القاتل ليتصدر ليفربول، بطل 2005، المجموعة الثالثة منفردا.

بعد المباراة

وكان صلاح تسبب بشكل كبير في دخول مرمى فريقه هدف التعادل للضيوف بعدما فقد الكرة، قبل أن يتم استبداله باللاعب السويسري شيردان شاكيري.

وأثار تصرف صلاح جدلا كبيرا بعد المباراة، ولم يعلق النجم المصري ولا النادي بشأن الحادثة.

لكن زميل صلاح في الفريق، ديان لوفرين قرر أن ينفي كل التكهنات بشأن غضب صلاح وحالته من خلال صورة نشرها عبر حسابه في إنستاغرام.

ونشر لوفرين صورة له مع صلاح ضاحكا وكتب عليها تعليقا يقول : ” إنه سعيد، وهو الآن أعلى بمستوى واحد.”