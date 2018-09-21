احدث الأخبار

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
أبرز المواد
 لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟
أبرز المواد
 مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر
أبرز المواد
 مدير الشؤون الصحية بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى لمسيرة التطور والإنجاز ومفخرة واعتزاز لأبناء الوطن
منطقة القصيم
 هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات!
أبرز المواد
 شاهد.. محمد صلاح في صورة وتعليق بعد الواقعة المثيرة للجدل!
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية: اليوم الوطني ذكرى لملحمة تاريخية وكياناً شامخاً نفاخر به
منطقة القصيم
 “مرض خطير” ينهي حياة رئيس فيتنام
أبرز المواد
 بالفيديو.. حرائق متكررة في منزل عائلة بحي الخانسة بمكة.. واتهامات لـ ” الجن”!
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى نستلهم فيها تاريخ وطن وملحمة مؤسس وبناء دولة
أبرز المواد
مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

أبرز المواد
لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

أبرز المواد
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

أبرز المواد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

أبرز المواد

شاهد.. محمد صلاح في صورة وتعليق بعد الواقعة المثيرة للجدل!

شاهد.. محمد صلاح في صورة وتعليق بعد الواقعة المثيرة للجدل!
http://almnatiq.net/?p=633896
المناطق_متابعات

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول، الخميس، “سعيدا” وفقا لزميله في الفريق ديان لوفرين بعد أيام على الحادثة التي رمى فيها صلاح زجاجة ماء بغضب على دكة البدلاء مما أثار تكهنات حول شعوره بالاستياء والغضب.
ورمى صلاح، زجاجة مياه على الأرض خلال لقاء الريدز مع ضيفه باريس سان جرمان، في إطار أولى مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء مما أثار كثيرا من الجدل.
الفوز القاتل
وقذف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي زجاجة الماء فور تسجيل زميله روبرتو فيرمينو، هدف الفوز القاتل في مرمى الضيوف في الثواني الأخيرة، في وقت كان رفاقه ومدربه يقفزون فرحا بالانتصار الثمين.
وفاز أصحاب الأرض على مضيفهم الباريسي 3-2 بعد مباراة مثيرة كان ليفربول متصدرا خلالها بهدفين قبل أن يعود سان جرمان في الدقائق الأخيرة، إلا أن فيرمينو كانت له الكلمة الأخيرة في الوقت القاتل ليتصدر ليفربول، بطل 2005، المجموعة الثالثة منفردا.
بعد المباراة
وكان صلاح تسبب بشكل كبير في دخول مرمى فريقه هدف التعادل للضيوف بعدما فقد الكرة، قبل أن يتم استبداله باللاعب السويسري شيردان شاكيري.
وأثار تصرف صلاح جدلا كبيرا بعد المباراة، ولم يعلق النجم المصري ولا النادي بشأن الحادثة.
لكن زميل صلاح في الفريق، ديان لوفرين قرر أن ينفي كل التكهنات بشأن غضب صلاح وحالته من خلال صورة نشرها عبر حسابه في إنستاغرام.
ونشر لوفرين صورة له مع صلاح ضاحكا وكتب عليها تعليقا يقول : ” إنه سعيد، وهو الآن أعلى بمستوى واحد.”

روابط ذات صلة

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*