هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات!

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قال مصطفى مسلم والد الطفل عبدالعزيز، الذي توفي اختناقا داخل الحافلة المدرسية بسيهات، بعد نومه ونسيانه داخلها، إن التقرير الصادر من الطب الشرعي، حول حالة نجله الراحل، نفى تعرضه لأي عنف أو ضرب، وأن الوفاة نتجت من الاختناق داخل الباص، بحسب “المدينة”.

الحق الخاص

وكان الأب قد قدم تنازلًا رسميًا عن الحق الخاص، تجاه سائق الباص، عند التحقيق معه وإيقافه في النيابه العامة، ولم يطالبه بأي شيء؛ لأن ما حدث كان قضاء وقدرا، مشيرًا إلى أنه تم العثورعلى ابنه متوفى في مقعد السائق، بعد أن حاول الخروج من الحافلة، أو إيجاد مساعدة من الخارج، دون جدوى.