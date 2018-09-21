احدث الأخبار

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
أبرز المواد
 لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟
أبرز المواد
 مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر
أبرز المواد
 مدير الشؤون الصحية بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى لمسيرة التطور والإنجاز ومفخرة واعتزاز لأبناء الوطن
منطقة القصيم
 هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات!
أبرز المواد
 شاهد.. محمد صلاح في صورة وتعليق بعد الواقعة المثيرة للجدل!
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية: اليوم الوطني ذكرى لملحمة تاريخية وكياناً شامخاً نفاخر به
منطقة القصيم
 “مرض خطير” ينهي حياة رئيس فيتنام
أبرز المواد
 بالفيديو.. حرائق متكررة في منزل عائلة بحي الخانسة بمكة.. واتهامات لـ ” الجن”!
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى نستلهم فيها تاريخ وطن وملحمة مؤسس وبناء دولة
أبرز المواد
مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

أبرز المواد
لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

أبرز المواد
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

أبرز المواد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

أبرز المواد

هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات!

هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات!
http://almnatiq.net/?p=633899
المناطق_سيهات

قال مصطفى مسلم والد الطفل عبدالعزيز، الذي توفي اختناقا داخل الحافلة المدرسية بسيهات، بعد نومه ونسيانه داخلها، إن التقرير الصادر من الطب الشرعي، حول حالة نجله الراحل، نفى تعرضه لأي عنف أو ضرب، وأن الوفاة نتجت من الاختناق داخل الباص، بحسب “المدينة”.
الحق الخاص
وكان الأب قد قدم تنازلًا رسميًا عن الحق الخاص، تجاه سائق الباص، عند التحقيق معه وإيقافه في النيابه العامة، ولم يطالبه بأي شيء؛ لأن ما حدث كان قضاء وقدرا، مشيرًا إلى أنه تم العثورعلى ابنه متوفى في مقعد السائق، بعد أن حاول الخروج من الحافلة، أو إيجاد مساعدة من الخارج، دون جدوى.

روابط ذات صلة

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*