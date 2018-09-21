مدير الشؤون الصحية بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى لمسيرة التطور والإنجاز ومفخرة واعتزاز لأبناء الوطن

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وصف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيّم الخمعلي ، ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، بالمناسبة العزيزة في وجدان كل مواطن التي نستذكر فيها ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – من جهود لتوحيد كيان وطننا العظيم ، وما تحقق من إنجازات بطولية ، غيّرت التاريخ وبدأت معها التنمية والازدهار ، بعقيدة راسخة مبنية على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ليواصل من بعده أبناؤه الملوك مسيرة هذا التطور والإنجاز ، لتكون مفخرة واعتزاز لأبناء الوطن

وأشار الخمعلي في تصريح بهذه المناسبة إلى أن أبناء الوطن في هذا اليوم يستذكرون ما تحقق من مسيرة التنمية في المملكة التي شملت جميع الجوانب المرتبطة ببناء الإنسان والمكان ، ومن بينها تطوّر الخدمات الصحية التي حظيت بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – ، لتشهد معها تحولاً كبيرا ، تحقيقاً لرؤية الوطن 2030 ، مفيداً أن منطقة القصيم من بين مناطق المملكة التي تنسجم مع هذا التحوّل وتفعيل هذه الرؤية ، التي أسهمت في تطور البرامج العلاجية وافتتاح المشاريع الصحية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية ، الأمر الذي كان له دور في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتقليل نسب الإحالة للمستشفيات المرجعية خارج المنطقة ، وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في أماكن تواجدهم

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وأوضح الخمعلي انه تحقق لصحة القصيم تطوير العديد من البرامج الصحية والمشاريع التنموية ، حيث كان العام الماضي 2017 م ، حافلاً بالأرقام التي تؤكد حجم التطوير الذي تشهده المنطقة بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، ودعم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة