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الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر
http://almnatiq.net/?p=633905
المناطق_واس

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
موعد محدد
وأكد الاتحاد السعودي أن بيانه الذي صدر مساء اليوم الخميس لم يكن ليصدر لولا أنه تلقى التزامًا واضحًا وصريحًا من الاتحاد المصري ورئيسه المهندس هاني أبو ريده وبرعاية معالي وزير الشباب والرياضة في مصر بموعد محدد هو السادس من أكتوبر في الرياض، إلا أن البيان الصادر من النادي الأهلي بعد بيان الاتحادين السعودي والمصري يعد أمرًا مؤسفًا كونه لم يراعِ أهمية هذه المناسبة التي تم إقرار موعد المباراة تزامنا معها، أو المسمى الذي تحمله هذه المباراة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وما تمثله مثل هذه المباراة من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.
بصورة نهائية
وعليه فإن الاتحاد السعودي يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الهلال والأهلي وسيكتفي بما تم الإعلان عنه سابقًا في إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين الاتحاد والزمالك في القاهرة والهلال والزمالك في الرياض.
وستتم مراعاة هذا الموقف في الأعوام القادمة خلال اعتماد مواعيد مباراتي السوبر السعودي المصري.

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