← مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل
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هنّأ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 .
وقال العميرة : إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يطل علينا في كل عام ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، المحفور في ذاكرة التاريخ والمنقوش في فكر ووجدان المواطن السعودي الذي يعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه التضحيات التي قدمها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ورجاله المخلصون، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، نستشعر من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ونفخر بها.
وأضاف: أنني إذ اغتنم هذه الذكرى الغالية لأهنئ بلادنا قيادة و شعباً بهذا الوطن الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لنا وطننا المعطاء الذي أنعم علينا بالانتماء إليه و هيّأ له زيادة في النعمة قيادة رشيدة سارت و تسير به إلى بر الأمان على المنهج القويم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
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