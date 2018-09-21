احدث الأخبار

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
أبرز المواد
 لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟
أبرز المواد
 مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر
أبرز المواد
 مدير الشؤون الصحية بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى لمسيرة التطور والإنجاز ومفخرة واعتزاز لأبناء الوطن
منطقة القصيم
 هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات!
أبرز المواد
 شاهد.. محمد صلاح في صورة وتعليق بعد الواقعة المثيرة للجدل!
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية: اليوم الوطني ذكرى لملحمة تاريخية وكياناً شامخاً نفاخر به
منطقة القصيم
 “مرض خطير” ينهي حياة رئيس فيتنام
أبرز المواد
 بالفيديو.. حرائق متكررة في منزل عائلة بحي الخانسة بمكة.. واتهامات لـ ” الجن”!
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى نستلهم فيها تاريخ وطن وملحمة مؤسس وبناء دولة
أبرز المواد
مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

أبرز المواد
لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

أبرز المواد
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

أبرز المواد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

أبرز المواد

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل
http://almnatiq.net/?p=633910
المناطق_القصيم

هنّأ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 .

وقال العميرة : إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يطل علينا في كل عام ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، المحفور في ذاكرة التاريخ والمنقوش في فكر ووجدان المواطن السعودي الذي يعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه التضحيات التي قدمها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ورجاله المخلصون، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، نستشعر من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ونفخر بها.

وأضاف: أنني إذ اغتنم هذه الذكرى الغالية لأهنئ بلادنا قيادة و شعباً بهذا الوطن الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لنا وطننا المعطاء الذي أنعم علينا بالانتماء إليه و هيّأ له زيادة في النعمة قيادة رشيدة سارت و تسير به إلى بر الأمان على المنهج القويم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

روابط ذات صلة

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟

لماذا لا يمتلك السعوديون مساكنهم ؟
الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان نادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*