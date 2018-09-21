مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم: اليوم الوطني ذكرى ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل

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وقال العميرة : إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يطل علينا في كل عام ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، المحفور في ذاكرة التاريخ والمنقوش في فكر ووجدان المواطن السعودي الذي يعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه التضحيات التي قدمها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ورجاله المخلصون، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، نستشعر من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ونفخر بها

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