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مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

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مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=633915
المناطق_بريدة

رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة.

وأشاد الصوينع بالتطور السريع الذي تشهده بلادنا الغالية في شتى المجالات خاصةً في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حيث جاء هذا التطور منسجماً ومتوازناً في جميع القطاعات التي أسهمت في العناية بالمواطن وتنمية مقدرات الوطن بما يتلاءم مع منهجه ومبادئه على أسس شريعتنا السمحة وديننا الحنيف.

وأوضح المهندس الصوينع أن قادة هذه البلاد منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أولوا قطاع البيئة والمياه والزراعة جل الاهتمام لما لهم من علاقة مباشرة بالأمن الغذائي للمواطن وقدم لهم الدعم الكبير والتسهيلات التي أسهمت في نموه بشكل مطّرد ومتوازن.
وسأل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، الله عز وجل أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وازدهاره

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