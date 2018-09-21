شاهد.. مواطنة تكسر ثقافة العيب بإعداد القهوة وبيعها في مقهي

المناطق - الرياض

كسرت مواطنة ثقافة العيب وذلك بالعمل في أحد مقاهي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وإعداد القهوة وبيعها للزبائن، وذلك وفقا لمقطع فيديو، وثقته عضو مجلس الشورى نورة الشعبان.

وأعربت المواطنة “رشا” عن اعتزازها بالعمل في هذا المقهى الذي انضمت له مؤخرا، موضحة أنها تعلمت فيه طرق إعداد القهوة وكيفية التعامل مع الزبائن.

وعيه قالت عضو مجلس الشورى الشعبان : ” فخورة بحجم السماء ببناتنا اللواتي يعملن ويخضن التجربة لتعلم الجديد ”، مؤكدة أن “العمل نعمة من الله، والإنسان الجاد هو من لا ييأس ويحاول ويجرب كل الأعمال فيكسب مهارات متعددة، ويصقل إمكانات مختلفة.. سيرزقه الله خيرًا وفيرًا من حيث لا يحتسب ويفتح له أبوابًا مغلقة ” .