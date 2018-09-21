محافظ النبهانية: 88 عاماً والمملكة تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار

المناطق / النبهانية

رفع محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحياء أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المحافظة ورؤساء وأهالي المراكز التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقال اليحياء : تحل ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة على بلادنا الغالية ومواطنيها الأوفياء وهي تنعم في أمنٍ وأمانٍ ورخاء واستقرار ونحن نستذكر ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – من جهد عظيم لجمع شمل هذه البـلاد تحت راية التوحيد مما كان ثمار هذا العمل البطولي استتباب الأمــن فيــهـا ولم شتات هذا الوطن المعطاء .

وأكد أن الوطن في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يقود زمام أمور الحكم بالبلاد بكل اقتدار وحزم وعزم وتسير بخط متوازي مع خدمة الوطن والمواطن في كافة مجالات التنمية بما يعود عليهم بالرفاه والازدهار وكذلك ما يقوم به سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – من جهود مخلصة جبارة في وضع رؤية طموحة ذات نظرة متعمقة لمستقبل مشرق لتطوير ونهضة الوطن ورفعة المواطن ، داعياً العلي القدير أن يحفظ الوطن ويديم على أهله الأمن والرخاء.