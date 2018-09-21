خلال لقائه مدير فرع “الشؤون الإسلامية”.. أمير مكة يشدد على ضرورة تطوير المساجد وتحسينها

المناطق - مكة المكرمة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة المُعيّن حديثاً الدكتور سالم الخامري.

وفي بداية اللقاء هنأ الأمير خالد الفيصل، الدكتور الخامري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له العون والسداد في المهام الموكلة إليه، منوهاً سموه بالدور الكبير للوزارة والأعمال الجليلة التي تضطلع بها وفي مقدمتها عمارة المساجد والعناية بها.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تطوير المساجد وتحسينها خصوصاً تلك التي تقع على الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة لتكون واجهة تعكس الواقع الحضاري المتطور للمملكة، سيما وأن مكة المكرمة هي النافذة التي يطل من خلالهما القادمون من الخارج على هذه البلاد.

كما استمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن الخطط والبرامج والمشاريع المستقبلية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظات المنطقة.

من جهته عبّر الدكتور الخامري عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه ومتابعته الدائمة للفرع ومنسوبيه، مؤكداً عزم الفرع بعون الله ثم بدعم وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، على المضي قُدماً في تنفيذ المشاريع وتطوير البرامج والأنشطة التي تعود بالنفع على المنطقة وساكنيها.