احدث الأخبار

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل : يوم الوطن 88 يؤكد تلاحم وترابط ابناء الوطن مع قيادته
أبرز المواد
 هديان الدوسري : ذكرى اليوم الوطني الـ 88 يتزامن مع منجزات ونجاحات كبيرة لوطننا
أبرز المواد
 تعرف على سيرة 63 فارساً التفو حول ” المؤسس ” من أجل وحدة وطن
أبرز المواد
 بالصور.. إمارة جازان تكتسي حلة عشق خضراء في يوم الوطن
منطقة جازان
 خلال لقائه مدير فرع “الشؤون الإسلامية”.. أمير مكة يشدد على ضرورة تطوير المساجد وتحسينها
منطقة مكة المكرمة
 محافظ النبهانية: 88 عاماً والمملكة تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار
منوعات
 المشرف العام على الشؤون الإدارية بإمارة القصيم: في اليوم الوطني نجدد الولاء ونتكاتف لخدمة الوطن بكل وفاء
منطقة القصيم
 وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق: اليوم الوطني ذكرى عطاء متجدد ورؤية تنموية متكاملة
منطقة القصيم
 شاهد.. مواطنة تكسر ثقافة العيب بإعداد القهوة وبيعها في مقهي
أبرز المواد
 اعتقال العشرات من الجيش التركي بينهم ضباط كبار
أبرز المواد
 خبير جوجل إيرث يكتشف “موقع الطائرة الماليزية”
أبرز المواد
 استعددا لـ”الخطر الأكبر”.. إسرائيل تعزز مواقعها النووية
أبرز المواد
مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل : يوم الوطن 88 يؤكد تلاحم وترابط ابناء الوطن مع قيادته

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل : يوم الوطن 88 يؤكد تلاحم وترابط ابناء الوطن مع قيادته

أبرز المواد
هديان الدوسري : ذكرى اليوم الوطني الـ 88 يتزامن مع منجزات ونجاحات كبيرة لوطننا

هديان الدوسري : ذكرى اليوم الوطني الـ 88 يتزامن مع منجزات ونجاحات كبيرة لوطننا

أبرز المواد
تعرف على سيرة 63 فارساً التفو حول ” المؤسس ” من أجل وحدة وطن

تعرف على سيرة 63 فارساً التفو حول ” المؤسس ” من أجل وحدة وطن

أبرز المواد
بالصور.. إمارة جازان تكتسي حلة عشق خضراء في يوم الوطن

بالصور.. إمارة جازان تكتسي حلة عشق خضراء في يوم الوطن

منطقة جازان

خلال لقائه مدير فرع “الشؤون الإسلامية”.. أمير مكة يشدد على ضرورة تطوير المساجد وتحسينها

خلال لقائه مدير فرع “الشؤون الإسلامية”.. أمير مكة يشدد على ضرورة تطوير المساجد وتحسينها
http://almnatiq.net/?p=633949
المناطق - مكة المكرمة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة المُعيّن حديثاً الدكتور سالم الخامري.
وفي بداية اللقاء هنأ الأمير خالد الفيصل، الدكتور الخامري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له العون والسداد في المهام الموكلة إليه، منوهاً سموه بالدور الكبير للوزارة والأعمال الجليلة التي تضطلع بها وفي مقدمتها عمارة المساجد والعناية بها.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تطوير المساجد وتحسينها خصوصاً تلك التي تقع على الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة لتكون واجهة تعكس الواقع الحضاري المتطور للمملكة، سيما وأن مكة المكرمة هي النافذة التي يطل من خلالهما القادمون من الخارج على هذه البلاد.
كما استمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن الخطط والبرامج والمشاريع المستقبلية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظات المنطقة.
من جهته عبّر الدكتور الخامري عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه ومتابعته الدائمة للفرع ومنسوبيه، مؤكداً عزم الفرع بعون الله ثم بدعم وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، على المضي قُدماً في تنفيذ المشاريع وتطوير البرامج والأنشطة التي تعود بالنفع على المنطقة وساكنيها.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. حرائق متكررة في منزل عائلة بحي الخانسة بمكة.. واتهامات لـ ” الجن”!

بالفيديو.. حرائق متكررة في منزل عائلة بحي الخانسة بمكة.. واتهامات لـ ” الجن”!
نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد رائد جارالله المالكي

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد رائد جارالله المالكي
أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي المكلف حديثاً لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي المكلف حديثاً لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*