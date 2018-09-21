تعرف على سيرة 63 فارساً التفو حول ” المؤسس ” من أجل وحدة وطن

المناطق - عطاالله العمراني

في الثالث والعشرين من سبتمبر (الأول من برج الميزان) ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، التي أعلن عن توحيدها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه عام 1351هـ (1932م).

ذكرى وطن تعيد الى الأذهان بطولة 63 رجلا من ابناء هذا الوطن ضربوا اروع صور التلاحم والتضحية ملتفين حول مؤسس هذا الكيان المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود . مدركين ان الهم الذي كان يحمله طيب الله ثراه , هم لازم كل مواطن يبحث عن الامن والامان والاستقرار واقامة دولة التوحيد والشريعة الإسلامية بعد ان عاش ابناء الجزيرة العربية قبل التوحيد مرحلة من مراحل المرض والجوع وفقدان الأمن والتناحر .

سيرة أبطال خلد أسمائهم التاريخ بل كتبت بأحرف من ذهب في صفحات المجد والعزة لتنير الطريق امام أجيال قادمة . ” المناطق ” تقدم لمحة موجزة عن سيرة كل فارس والبداية مع

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل ال سعود احد الفرسان الأبطال الذي شارك اخيه الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض كما شارك في عدة حروب وكان عونا للملك عبدالعزيز في مهماته ولم يتخلف عن معركة قط من معارك الملك عبدالعزيز . وقد عينه الملك محافظا لمكة المكرمة الى ان تم الاستيلاء على جدة .وقد توفي في الرياض صباح الحد 23 رجب 1362هـ

2- الامير عبدالله بن جلوي ابن الامام تركي بن عبدالله فارس مشهور احد اللذين صاحبوا الملك عبدالعزيز ورافقوه في مسيرته التاريخية عندما قدم لاستعادة الرياض فقد كان قائدا كبيرا وعرف عنه انه هو الذي قتل عجلان بن محمد امير الرياض من قبل ابن رشيد بعد ان كاد يهرب الى داخل القلعة ليلة ان هاجم الملك عبدالعزيز ورفاقه حصن المصمك . وقد ولاه الملك عبدالعزيز مقاطعة القصيم عام 1328 ثم امارة الاحساء والمنطقة الشرقية فأمن طرقها ومسالكها .

3- الامير عبدالعزيز بن جلوي بن تركي بن عبدالله والده اخو الامام فيصل بن تركي , والامير عبدالعزيز بن جلوي كان شجاعا عاقلا قوي الشخصية , لجا الى الكويت مع ابن عمه الامام عبدالرحمن بن فيصل وعاش في المنفى وعندما عزم الملك عبدالعزيز على خروجه من الكويت لاستعادة ملك اباءه وأجداده كان الامير عبدالعزيز بن جلوي في مقدمة جيش الملك عبدالعزيز . وقد ظل هذا البطل ملازما للمك عبدالعزيز حضر معه وقائع عدة كان من اكبرها وقعة عنيزة التي انتهت بهزيمة ماجد الحمود الرشيد .

4- الامير فهد بن جلوي بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من الابطال الشجعان الذين شاركوا الملك عبدالعزيز استعادة الرياض ويشهد لهذا البطل الأثر الباقي الى اليوم في باب حصن المصمك وهو رأس الحربة المغروسة في باب الحصن عندما قذف بها عجلان فلم تصبه فاستقرت هناك . وكان رحمه الله من مستشاري الملك عبدالعزيز في الرأي .

5- الأمير ناصر بن سعود بن ابراهيم بن عبدالله بن فرحان بن سعود والذي اشتهر باسم ناصر بن فرحان واحيانا ناصر الفرحان نسبة الى جدة الأعلى فرحان بن سعود شقيق الامام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الاولى . وقد كان من القادة التي يوكل اليهم الملك عبدالعزيز المهام فقد بعثة الملك عقب استرداد الرياض بالبشرى الى والده والى الشيخ مبارك حاكم الكويت آنذاك , وقد صاحب الملك عبدالعزيز في جميع حروبة ابان فترة توحيد الجزيرة العربية .

6- الامير سعود بن ناصر الفرحان فقد كان مرافقا مع والده للملك عبدالعزيز في جميع حروبه وممن شاركوا في استعادة الرياض كما كان ضمن الرجال الذين تسلقوا اسوار حصن عجلان , وقد عرف عنه الشجاعة والفروسية .

7- الامير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي كان ممن نزح الى الكويت وقد شارك ابن عمه الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض عام 1319 هـ على الرغم من صغر سنه آنذاك حيث كان عمره سبعة عشر عاما وقد اصيب في قدمة ليلة الهجوم على حصن المصمك حيث القى على قدمه اليمنى حجر كبير من حراس المصمك اتباع عجلان . وكان له دور كبير في معارك توحيد المملكة وفي بث الامن والاستقرار فيها وفي القضاء على بعض الفتن وقد تولى امارة القصيم عام 1339 هـ ثم اسند تاليه شؤون امارة حائل وتوابعها عام 1341 هـ ثم حاكما عاما لمنطقة عسير عاما لها عام 1351 هـ ثم عاد الى منطقة حائل وبقي اميرا لها حتى عام 1391هـ .

8- الامير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي احد فرسان آل سعود المشاهير لازم ابن عمه الامام عبدالرحمن بن فيصل ورحل معه في رحلته التاريخية الى الكويت وكان من الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في استعادة الحكم وقد شارك في اقتحام حصن المصمك ليلة الخامس من شوال من عام 1319هـ فقد كان رحمه الله كريما شجاعا وكان يدعى ( خيّال الرجلية ) ونظرا لقدراته الكبيرة فقد اوكل اليه الملك عبدالعزيز مهام امارة الرياض .

9 – الامير فهد بن ابراهيم بن عبدالمحسن بن مشاري احد الابطال الذين نقشوا اسمائهم بماء الذهب في سجل البطولات فقد كان احد الفرسان الشجعان الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض بل شارك في معظم حروب الملك التي اعقبت دخول الرياض فقد كان له يوم مشهود في المعركة الكبرى المعروفة باسم معركة البكيرية حيث قتل هناك يرحمه الله .

10- الامير عبدالله بن سعود بن عبدالله وجده الملقب بصنيتان بن ابراهيم فقد شارك في الفرقة التي زحف بها الملك عبدالعزيز من الشوكي الى الرياض عام 1318هـ ابان معركة الصريف وهي المحاولة الاولى للملك عبدالعزيز لدخول الرياض بعد غيابه عنها 10 سنوات تقريبا . وشارك الامير عبدالله بن سعود بن صنيتان في معركة استعادة الرياض الى جانب الملك عبدالعزيز ووقف موقفا شجاعا .

11- مسلّم بن جفال السبيعي وهو من الصملة من الخضران من قبيلة سبيع العريقة ومن فرسانهم المعدودين وقد اشارت المصادر الى انه كان ضمن الرجال الذين كلفهم الملك عبدالعزيز رفدا وحماية للمقدمة عند الرواحل في ضلع الشقيب وهو من المشهورين بالرماية وقوة الشكيمة والبأس .

12- حزام بن خزام العجالين الدوسري احد رجال الافلاج وامرائها قديما وعرف عنه تميزة بالحكمة والقيادة وحسن التدبير شارك مع الملك عبدالعزيز في استرداد الرياض وكان قد اجتمع به وهو في طريقة قادما من الكويت وكان مع حزام عددا من قومه آنذاك فصحبوه وتبعوه . وقد شارك في عدد من المعارك عقب دخول الرياض .

13- عبداللطيف بن حسين المعشوق من اسرة آل المعشوق ويعرف البطل بلقب ( الشليقي ) وقد كلفه الملك عبدالعزيز بحمل ( الراية ) التي تمثل آل سعود وهو في طريقة الى الرياض في ذلك الجيش الذي قدر له ان يعبر الصحراء من الكويت الى الرياض . وقد شارك في عدة حروب حتى توفي في معركة البكيرية عام 1322هـ وقد حمل الراية في المعركة نفسها ابنه منصور بن عبداللطيف الذي لم يلب ثان استشهد هو الأخير .

14- محمد بن حسين آل معشوق الذي ينتمي الى اسرة معروفة بالشجاعة والفداء من اهل الرياض منذ القدم وقد نقلوا في بعض فترات الاضطهاد التركي الى خارج الرياض ثم عادوا بعد انتصار الامام تركي على العساكر التركية واتخذوا الرياض سكنا لهم . وقد شارك محمد المعشوق جميع الغزوات الكبرى والوقائع الاخرى في سلسلة احداث توحيد المملكة , وقد ولاه الملك عبدالعزيز رئيسا لقلعة قصر صاهود بعد فتح الاحساء ثم انتقل الى العمل في الحجاز بالقرب من الملك فيصل عندما كان نائبا للملك آنذاك .

15- فهد بن علي آل معشوق كان احد اللذين ارتحلوا من عائلته مع الامام عبدالرحمن وابنه عبدالعزيز من الرياض الى الكويت عام 1308 , وقد صاحب الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض وكان ضمن الثلاثة والثلاثين من الرجال الذين كمنوا في مزارع شرقي الرياض حتى استدعاهم الملك عبدالعزيز لاكمال عملية الاستيلاء , وقد لازم الملك عبدالعزيز حتى توفي في عام 1365هـ .

16- ثلاب العجالين الدوسري ممن صحبوا الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض مع من صحبه من أمراء الدواسر ويتميز بالشجاعة والثبات وقد تولى إمارة الافلاج .وقد توفي عام 1333هـ .

17- عبدالله بن شنار الدوسري من اهل الافلاج وتشير المصادر الى انه من بين الجماعات التي اقبلت مع افراد القبائل الاخرى والتفت حول الملك عبدالعزيز .

18- ابراهيم بن عبدالرحمن النفيسي من اهل الرياض الذي اشتهر بالوفاء والتضحية فقد كان ضمن الرجال الشجعان الذين صحبوا الملك عبدالعزيز لاستعادة الرياض .

19- منصور بن محمد بن حمزة من رجال آل سعود قديما وقد صحب الملك عبدالعزيز من الكويت الى الرياض في المعركة التاريخية لاستعادة الرياض , شارك في عدة معارك كان آخرها في بلدة ثرمداء في سرية من الفرسان بقيادة الامير عبدالله بن جلوي عام 1321هـ حيث قتل في تلك المعركة رحمه الله .

20- صالح بن سبعان من الذين هاجموا حصن المصمك فهو من الفرسان الذين التحقوا مع الملك عبدالعزيز عندما تركوا الرياض متجهين الى الكويت حتى عاد مع الملك عبدالعزيز لاستعادة الرياض وقد اكدت بعض المصادر انه ضمن السبعة الذين تسلقوا اسوار منزل عجلان وكان احد الذين هاجموا حراس عجلان داخل الحصن .

21- يوسف بن صالح بن مشخص احد الفرسان الذين شاركوا الملك عبدالعزيز استعادة الرياض وضمن الرجال الذين هاجموا قلعة المصمك وقد استشهد في معركة البكيرية مع اخيه البطل عبدالله بن مشخص عام 1322هـ .

22- سعيد بن راشد بن بيشان الدوسري من اوائل الفرسان الذين انظموا الى جيش الملك عبدالعزيز في الكويت والمعارك التي تلت دخول الرياض في معارك وحد بها الملك عبدالعزيز الجزيرة العربية وقد كان بن بيشان دائما ما يشير الى الجراحات الغائرة في جسده والبالغة 23 جرحا فكان يقول : كل هذا من أجلكم وفي سبيل الله ومن اجل اقامة العدل والشريعة ومن أجل عبدالعزيز .

23- فرحان آل سعود فقد كان ممن خرج مع الامام عبدالرحمن بن فيصل عام 1308هـ في الكويت وكان احد الفرسان الذين انضموا الى جيش الملك عبدالعزيز لاستعادة الرياض شارك وجرح في عدد من المعارك .

24- مطلق بن محمد بن عجيبان عرف عنه الشجاعة والفروسية وكان يدعى ( اخو حسناء ) وقد شارك الملك عبدالعزيز في دخول الرياض وذكره المؤرخ عبدالرحمن الرويشد في كتابه – الستون رجلا خالدو الذكر- انه اثناء دخوله قصر المصمك فطن الى مفتاح البوابة فأسرع الى فتحها واشرع الباب لكي يتمكن المقاتلون من دخول الحصن .

25- عبدالله بن عسكر وقد لقبه الملك عبدالعزيز بـ ( السيد ) وهو من الذين انضموا الى جيش الملك عبدالعزيز لاستعادة الرياض وقد شارك في عدة معارك عقب دخول الرياض وقد اوكل اليه الملك مهمة رئاسة مستودعات الأسلحة والذخيرة وعرفت ادارته في قصر الحكم باسم مكتب السلاح والمجاهدين .

26- ماجد بن تركي بن مرعيد من قبيلة الظفير وهو من الفرسان الابطال الذي التفوا حول الملك عبدالعزيز ليشاركوا في توحيد الجزيرة العربية ومسيرة بناء امة .

27 – عبدالله بن عبدالرحمن الهزاني احد الفرسان الذي انظم والى قيادة وجيش الملك عبدالعزيز لاستعادة الرياض وقد توفي يرحمه الله في الرياض في عام 1359هـ

28- سعد بن عبدالله بن عبيد من الأبطال الذين دخلوا حصن المصمك ضمن جيش الملك عبدالعزيز وقد ولاه الملك عبدالعزيز في فترة من الفترات امارة بعض البلدان التابعة لسدير .

29 – عبدالله بن جريس من قبيلة الدواسر كان فارسا ومن الرماة المعروفين وقد كان شاعرا

وتشير المصادر الى ان الملك عبدالعزيز قد انتدب بن جريس ليلة الهجوم على حصن المصمك في الخامس من شوال عام 1319هـ ومعه سطام ابا الخيل ليتقدموا المجموعة ليكشفوا لهم الطريق وقد عمل بن جريس مع الملك فيصل ابان توليه نائب الملك على الحجاز وكانت وفاته في عام 1350هـ .

30- معضد بن خرصان الشامري عرف هذا البطل بالشجاعة والاقدام والفروسية والشجاعة التقى به الملك عبدالعزيز في الطرق المؤدية من الخرج الى الاحساء ومعه عدد من رجال آل شامر وقد انظم الى جيش الملك عبدالعزيز الذي قادة لاستعادة الرياض ومن ثم توحيد كافة اجزاء الجزيرة العربية .

31- طلال بن عجرش من شجعان سبيع وفرسانهم وقد انظم الى الملك عبدالعزيز حين خروجه من الكويت وكان طلال من العشرين الذين كلفهم الملك عبدالعزيز بمراقبة الطرق وحماية القافلة وظهور الطليعه المهاجمة في المكان المعروف باسم ( ضلع الشقيب ) .

32- سعد بن عبدالرحمن بن نجيفان من اوائل الرجال اللذين انظموا الى الدولة السعودية الاولى ومن المدافعين عنها وقد رافق الامام عبدالرحمن الى الكويت وقد خرج بن نجيفان مع الاربعين فارس من جيش الملك عبدالعزيز من الكويت باتجاه الرياض .

33- عبدالله بن مشخص والملقب بـ ( عويبيل ) من الأشخاص الذين انظم الى الملك عبدالعزيز في الكويت وكان احد الأبطال الذين دخلوا الرياض .

34- فهد بن عبدالعزيز بن معمر وكان من ابطال نجد المعروفين ومن الذين شاركوا في جيش الملك عبدالعزيز في الدخول الى الرياض وقد ولاه الملك عبدالعزيز امارة بريدة بعد استعادتها كذلك امارة الخرج . وكانت اخر موقعة حضرها هي حصار حائل وتوفي عام 1339هـ .

35- عبدالله ابو دريب السبيعي من الجمالين اشتهر بالرماية والفروسية وحبه للكر والفر ومصارعة الابطال وكان انظم الى جيش الملك عبدالعزيز واحد الابطال الذين دخلوا الرياض واستعادوها .

36 – شايع بن شداد السهلي من الفرسان الشجعان الذين انظمو تحت راية الملك عبدالعزيز واحد الابطال الذين اقتحموا حصن المصمك والدخول اليه .

37- محمد بن رشيد بن هديان والملقب بـ ( ابن قماع ) من الابطال الذين شاركوا في استعادة الرياض واعلان تاسيس المملكة العربية السعودية .

38- عبدالله الجطيلي من الرجال الذين صحبوا الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض والتي مهدت لتوحيد هذه البلاد .

39 – ابراهيم بن عبدالرحمن بن محيذيف احد الفرسان المرافقين للإمام عبدالرحمن بن فيصل ومن الموالين له السائرين في ركابة وكان يشغل وظيفة الحاحب والمشرف على الضيافة عندما كان الامير عبدالرحمن بن فيصل اميرا للرياض وانتقل مع الامام للعيش في الكويت وهناك قرر ان يلتحق بجيش الملك عبدالعزيز لاستعادة الرياض وقد شارك في عدة حروب مع الملك عبدالعزيز لتوحيد هذه البلاد .

40 – عبدالله بن علي بن خنيزان من قبيلة عنزة كان من بين الرجال الذين خرج بهم الملك عبدالعزيز غازيا من الكويت لاستعادة الرياض . وقد توفي عام 1393هـ

41- منصور بن فريج من الابطال الذين شاركوا الملك عبدالعزيز استعادة الرياض فقد انظم مع جيش الملك عبدالعزيز من الكويت وشارك في المعارك التي تمت بعد فتح الرياض حتى توفي في عام 1322هـ

42- مسعود آل مبروك من الفرسان المشهورين وكان من الذين شاركوا في جميع معارك الملك عبدالعزيز ابتداء من معركة الاستيلاء على الرياض مرورا بمعارك توحيد المملكة وكان من اشد المخلصين للملك عبدالعزيز وقد ولاة الملك امارة الجبيل اثر دخول الاحساء عام 1331هـ ثم ولاه امارة الحامية في الاحساء فيما يعرف بقصر خزام في الرقيقة .

43- سعد بن بخيت من الرجال الابطال اللذين شاركو الملك عبدالعزيز دخول الرياض واستعادتها وتؤكد الرويات انه كان من ضمن الرجال الذين تسلقوا سور منزل عجلان ليلة الهجوم على الحصن وقد توفي رحمه الله في الستينيات .

44- ناصر بن شامان المليحي من الفرسان الابطال الذين رافقو الملك عبدالعزيز وتشير الروايات الى انه كان من ضمن الثلاثة والثلاثين مقاتلا تحت قيادة الامير محمد بن عبدالرحمن الذين طلب منهم ان يكمنوا قرب سور الرياض في مزرعة الشمسية حتى تاتي اليهم اوامر عبدالعزيز باللحاق بهم .

45- فهد بن الوبير العجمي من الرجال الأوفياء الأبطال الذين شاركوا في استعادة الرياض مع الملك عبدالعزيز

46- محمد بن هزاع احد المشاركين في الهجوم على قلعة المصمك وممن رافق الملك عبدالعزيز في الطريق من الكويت إلى الرياض وهو من اهل الدرعية وقد استشهد في معركة البكيرية عام 1322هـ

47- زيد بن محمد آل زيد وهو احد الأبطال الذين تركوا الرياض مع من تركها من ال سعود في الكويت وقد خرج من الكويت مع جيش الملك عبدالعزيز وقد استشهد في ليلة الاستيلاء على الرياض في معركة قصيرة دارت مع حراس عجلان خلال اقتحام حصن المصمك .

48- محمد بن شعيل وقد صحب الإمام عبدالرحمن عند خروجه من الرياض عام 1308 هـ حتى استقر في الكويت وعاد مع الملك عبدالعزيز مقدما روحه فداء للمليك والوطن وكان من المشاركين في استعادة الرياض يرحمه الله .

49 – سطام ابا الخيل المطيري من الفرسان الابطال الذي صحبوا الملك عبدالعزيز من الكويت الى الرياض وقد لعب دورا كبيرا في جيش الملك عبدالعزيز حيث كان في مقدمة الاستطلاع عند بدء تحرك الجيش من ضلع الشقيب الى الرياض ليلا .

50- فيروز آل عبدالعزيز من الفرسان الشجعان شارك الملك عبدالعزيز جميع حروبه وغزواته توفي في عام 1354 هـ

51- سالم الأفيجح وهو من الصملة من بني عمر فارس من اولئك الذين قدموا ارواحهم وحملوا اسلحتهم للمشاركة في ذلك النصر وتوفي رحمه الله في عام 1347هـ

52- عبيد اخو ” شعوا ” الدوسري وقد انظم الى جيش الملك عبدالعزيز وكان مقداما شجاعا وقد شارك في جميع حروب وغزوات الملك عبدالعزيز في مسيرته لتوحيد هذه البلاد .

53- سلطان العبد العزيز احد الأبطال الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في هجومه على قلعة حصن المصمك واستيلاءه على مدينة الرياض وهو احد الحراس الشخصيين للملك عبدالعزيز .

54- حترش العرجاني من قبيلة يام من الفرسان الأبطال الذين التفوا حول الملك عبدالعزيز عرف عنه الفروسية والشجاعة والكرم وقد توفي في جدة .

55- سعد بن هديب من الرجال المخلصين الذين قدموا ارواحهم فداء للمليك والوطن وشارك مع الملك عبدالعزيز في دخول الرياض واستعادتها كما شارك في عدة معارك تلت ذلك من اجل توحيد المملكة بقيادة الملك المغفور له عبدالعزيز طيب الله ثراه .

56- مطلق بن جفال من قبيلة سبيع كان احد الفرسان الذين انظموا مع الملك عبدالعزيز عرف عنه الوفاء والانتماء كما كان فارسا شجاعا مقداما

57- زايد البقشي السبيعي احد الرجال الذين صحبوا الملك عبدالعزيز في استعادته الرياض ووصف بالشجاعة والفروسية

58 – مناور العنزي من المطارفة من الفرسان الأبطال الذين شاركوا في توحيد هذه البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز وكان احد الفرسان الذين انظموا الى الملكعبدالعزيز في الكويت وشاركوا في دخول الرياض واستعادتها .

59 – نافع الحربي من فرسان قبيلة حرب واحد الشجعان والفرسان الذي حملوا السلاح وضحوا باعمارهم دفاعا عن الحق خدمة للدين والمليك والوطن .

60- عبدالله بن تركي بن مرعيد السبيعي من الفرسان الذين اشتهروا بالرماية ومن الرجال الأبطال الذين صحبوا الملك عبدالعزيز في هجومة على حصن المصمك وتوفي في عام 1327هـ

61- حشاشا العرجاني فارس مقدام صاحب الملك عبدالعزيز في جميع غزواته وهو من الرجال الذين سجلوا اسمائهم في ذاكرة التاريخ وساهموا في توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه . وقد استشهد في معركة بريدة عام 1326هـ يرحمه الله .

62- خليفة بن بديع من الابطال الذين صاحبوا الملك عبدالعزيز في مسيرته التاريخية لتوحيد المملكة وقد شهد عدة معارك لتوحيد المملكة كان من ابرزها معركة البكيرية وروضة مهنا ومعركة جراب

63- مطلق المغيربي من الفرسان الشجعان الذين صحبوا الملك عبدالعزيز في جميع غزواته التي وحد بها اجزاء هذا الوطن .

وبعزيمة هؤلاء الرجال الشجعان تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استرداد الرياض والعودة بأسرته إليها لكي يبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ السعودي ويعد هذا الحدث التاريخي نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة نظراً لما أدى إليها من قيام دولة سعودية حديثة تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية، وتحقيق إنجازات حضارية واسعة في شتى المجالات. وأكمل من بعده مسيرة الخير والعطاء ابناءه الملوك حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي تحققت في عهده كثير من الانجازات للشعب السعودي على مختلف الأصعدة .