هديان الدوسري : ذكرى اليوم الوطني الـ 88 يتزامن مع منجزات ونجاحات كبيرة لوطننا

المناطق - أشرف العصيمي

عبر الأستاذ هديان الدوسري مدير تشغيل خدمات العملاء بشركة الإتصالات السعودية بمحافظات منطقة الرياض وعضو المجلس البلدي بمحافظة الدلم عن مشاعر الاعتزاز والفخر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الذي يرمز إلى توحيد الوطن وانطلاق النهضة المباركة على يد الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه .

وبين بان الشعب السعودي باليوم الوطني يقفون على صفٍ واحد ويستعيدون بذاكرةٍ يملأها الفخر وقلوبٍ ملؤها الحب وكفوفٍ تطاول عنان السماء وألسنٍ تلهف بالدعاء يستعيدون بفرح يومهم المجيد يوم أعلن القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه توحيد البلاد ولم شمل العباد تحت راية كلمة الرشاد بعد طول مشقة وجهاد .

وأردف: بأن ” ذكرى اليوم الوطني في هذا العام يتزامن مع منجزات عظيمة ونجاحات كبيرة لوطننا الغالي، كان آخرها ذلك النجاح المبهر والمفرح لموسم الحج الذي وقف خلفه -بعد توفيق الله- قيادة فذة .

واضاف إننا في مثل هذا اليوم المجيد ، نُؤكِّد الولاء ونُجدِّد العهد بأن نقف صفَّاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة ، وفي مُقدَّمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، ووليُّ عهده الأمين صاحب السُّمُوِّ الملكيِّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، من أجل رفعة بلادنا واستمرارها في مسيرة التَّنمية والنَّماء على ذات النهج ، الذي أسَّس به المُوحِّد الملك عبد العزيز طيَّبَ الله ثراه – هذه البلاد ، وجعلها إحدى أبرز الدول.