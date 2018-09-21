فعاليات الاحساء باليوم الوطني88 تشهد اقبالا كبيرا وغدا إطلاق المناطيد

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أكد وكيل محافظة الأحساء رئيس اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات بالاحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري بأن الاحساء بدأت باستقبال المشاركين في فعاليات اليوم الوطني بالاحساء في 12 موقع ستشهد فعاليات متنوعة ومميزة تناسب جميع الفئات العمرية من أبناء الوطن الغالي والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثامن والثامنون.

وأضاف الجعفري بأن اللجنة الإعلامية انهت كافة استعداداتها الإعلامية لمواكبة الحدث الوطني الكبير، حيث تم تركيب 250 لوحة للتهنئة باليوم الوطني 88 في أعمدة انارة الشوارع بالتعاون مع امانة الاحساء، كما تم تكليف أكثر من 60 اعلامي وإعلامية لمتابعة الفعاليات ونقل انطباعات المشاركين فيها عبر الصحف المحلية والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث وصل هاشتاق #الاحساء_تحتفل_باليوم_الوطني88 للمركز الثاني في فترات طويلة ليومي الأربعاء والخميس الماضي.

من جهتها أكدت اللجنة الإعلامية للمناسبات بالاحساء بان فعاليات اليوم الوطني ستشهد اليوم الجمعة استمرارا لفعاليات أسواق القرية عند الساعة 6:30 مساء وحتى الساعة 12 بإطلاق البالونات والممر الشرفي والعديد من الفعاليات الخاصة بالطفل والمسرح والفلكلور الشعبي، فيما ستقدم جمعية الثقافة والفنون عروض للفلكلور الشعبي بالمدرسة الاميرية بالهفوف والتي تعتبر منطقة جذب للمقيمين من مختلف الجنسيات كما ستشهد الفعاليات إيضاح دور المملكة في علاقاتها الكبيرة مع شعوب العالم والدور الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله- لحفظ الأمن والأمان بالمملكة والعالم أجمع.

من جهة أخرى أطلقت أسواق القرية أولى فعاليات اليوم الوطني بالاحساء مساء يوم أمس الخميس بوجود كثافة جماهيرية تجاوزت 3000 زائر للفعاليات التي شملت ألواناً مُختلفة من الفقرات الفنية والعروض الوطنية، لافتةً الأنظار إلى أنها تجمع بين تقديم الفلكلور الشعبي السعودي، والفقرات التراثية التي تسلط الضوء على طبيعة المجتمع الأحسائي، والعرضة السعودية، والمسابقات التي تقام حول أجمل زي وطني، إلى جانب الفعاليات الفنية التشكيلية وأركان التصوير الفوتوغرافية، بالإضافة إلى مناشط ترفيهية أخرى يتم تقديمها ابتهاجاً بهذا اليوم، على مدى أيام الاحتفال التي خصصتها اللجنة المُنظمة.

وكما أكد المركز الإعلامي بأسواق القرية بأن اللجنة المُنظمة لاحتفالات اليوم الوطني ستعمل على تنظيم مسابقات وفعاليات يومية متنوعة ومُتجددة ومختلفة خاصة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الــ”88″ على مدى أربعة أيام تستمر حتى يوم الأحد القادم تتناسب مع مختلف الفئات العمرية وخُصصت لها جوائز يومية ثمينة عبارة عن أطقم ذهب وأخرى عينية قيمة.

تجدُر الإشارة إلى أن احتفالات أسواق القرية لاقت إقبالاً كبيراً من قِبل أبناء الأحساء وزوارها ومُقيميها ما رسم كرنفال فرح ساحر بين السماء والأرض، على الرغم من شدة حرارة الأجواء التي تشهدها المحافظة، مؤكدين على حبهم وانتمائهم للوطن بمشاعر الحب والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزي.

وعبر المدير العام لمدينة جواثا السياحية سعيد الجبران بأن اختيار جواثا لإقامة هذه الفعالية الوطنية الكبيرة يمثل مصدر اعتزاز لأسرة المدينة، ولأن الوطن يستحق منا الكثير قررت إدارة مدينة جواثا ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية فتح ابواب المدينة مجاناً لجميع الزائرين لمدة ٣ أيام متواصلة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ وتزامناً مع فعالية #وطن_يحلق والتي تنظمها هيئة الترفيه لمدة ٣ ايام (٢١-٢٢-٢٣) من شهر سبتمبر الحالي، حيث سيتم خلال هذه الايام إطلاق أكثر من ١٦ منطاد في سماء المملكة ليمثل ١٣ منطقة، بالإضافة إلى منطاد يحمل علم المملكة، وآخر يحمل شعار رؤية المملكة ٢٠٣٠ م، وايضا منطاد يحمل شعار الهيئة العامة للترفيه. وعند حلول المساء تكتمل احتفالاتنا بإضاءة المناطيد، والكثير من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للأطفال.

كما سيشهد منتجع أبو حريف العديد من الفعاليات الشعبية والمسابقات وعروض الرول سكيت وركن الطفل من الساعه 6 إلى 12 مساء.