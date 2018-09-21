زامل المصارير : إنجازات الوطن امتدت من عهد المؤسس الي عهد ملك الحزم والعزم

المناطق - أشرف العصيمي

رفع الأستاذ زامل بن مناحي المصارير رئيس الاخوياء بإمارة منطقة الرياض التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية.

وبين بأنه في ذكرى اليوم الوطني للملكة يفخر الشعب السعودي بماتحقق للوطن من تطور و تنمية وإنجازات بفضل الله ثم بفضل الجهود التي امتدت منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه الي عهد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الذي واصل المسيرة محققا للوطن وللشعب العز والمجد.

واضاف بأنه في هذا اليوم الوطني يطيب لنا أن نُجدِّد العهد والولاء لقيادتنا ونؤكد الوقوف معهم بالعسر قبل اليسر وفي كل وقت وعند كل أمر من أجل استمرار مسيرة التقدم والازدهار ورفعة الوطن.

واختتم حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله وطننا وان يوفق قيادتنا وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان .