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إنقاذ طفلة تعرضت للاختناق بمطار الامير نايف بالقصيم

إنقاذ طفلة تعرضت للاختناق بمطار الامير نايف بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=634025
المناطق - بريدة

نجح الفريق الطبي والفني بمركز الرعاية الصحية الاولية بمطار الامير نايف بن عبدالعزيز من إنقاذ طفلة تعرضت لحالة اختناق مفاجئة اثناء انتظار رحلتها مع ذويها .
وبحسب المعلومات الطبية ، فإن الطفلة التي تبلغ من العمر 10 سنوات ، كانت قد تعرضت فجر اليوم لحالة اختناق اثناء تواجدها بصالة المطار لانتظار رحلتها مع ذويها  ، ليصل بلاغاً للمركز الصحي بحالة الطفلة ، حيث تم توجيه الفريق الطبي الى الموقع ومباشرة الحالة ، وتبين ان الطفلة في حالة إغماء وازرقاق بالشفتين وتوقف التنفس ، ليتم نقلها للعيادة الطبية فورا ، حيث فتح مجرى التنفس وتزويدها بالأكسجين ، وتمكن الفريق الطبي من اخراج جسم غريب ابتلعته الطفلة عن طريق الخطأ ، حيث استعادت الوعي وبدات بالحديث مع ذويها .
وتم تحويل الطفلة الى مستشفى الولادة والاطفال ببريدة ، للاطمئنان على صحتها وكانت حالتها طبيعية ومستقرة ، وقد غادرت المستشفى وهي بأتم عافية .
من جانبه ، اشاد مدير المركز خلف الغرابي بجهود الطبيب احمد مصطفى والممرض خالد الرشيدي ، على حسن تعاملهم مع الحالة ومباشرتها وفقا للأعراف الطبية .


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