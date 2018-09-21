محافظ ميسان يدشن مهرجان العنب مؤكدا ستكون المحافظة الأولى زراعيا وسياحيا على مستوى منطقة مكة

الطائف - عادل الزهراني

أكد محافظ ميسان عبد الله بن حسن الفيفي توجه المحافظة خلال الفترة المقبلة أن تكون الأولى زراعيا وسياحيا على مستوى منطقة مكة المكرمة وذلك خلال الفترة من عامي 2018 إلى 2021 انطلاقا من توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وبناء على الاستراتيجية التنموية لمنطقة مكة المكرمة “بناء الانسان وتنمية المكان” مؤكدا العمل مع المجالس المحلية والإدارات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الثالث الجمعيات للوصول للهدف المنشود . وقال خلال تدشينه مهرجان العنب الثالث ببني سعد تم إنشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية ذات الأغراض المتعددة بهدف إشراك المجتمع المحلي في التنمية كما أقيمت العديد من المهرجانات الزراعية السياحية ومنها مهرجان العنب والورد ويجري العمل على الإعداد لمهرجان التمور في أبو راكة ومهرجان الفواكة في ميسان ومهرجان للعسل واللوز ، وأضاف أن محافظة ميسان شهدت زيادة عدد السدود إلى 30 سد وإنشاء خزان للمياه في الجريبيعة بسعة 20 ألف م3 بتكلفة 60 مليون ريال وتحديد موقع لأشياب المياه في بني سعد وإقامة منتزة وطني كبي بمساحة كبيرة للتنزه وحماية الغطاء النباتي وتنفيذ مشروع المدرجات الزراعية والمصائد ، وفي المجال السياحي قال الفيفي أن المحافظة استضافت الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ في دورته الثانية عشرة وتطوير القرى التراثية وتحديد قرية الكلادا في بني سعد وجاري العمل على استكمال متطلبات تطويرها ، كذلك تطوير الأسواق الشعبية وإقامة فعاليات الهايكنج السعودي بجبل بثرة بمركز القريع بني مالك وتنفيذ ورشة التمكين السياحي بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني ، وأشاد محافظ ميسان بمهرجان العنب الثالث ببني سعد ودوره في تنمية الحراك السياحي والاقتصادي بالمنطقة مقدما شكره لكل من شارك في المهرجان من لجان عاملة وإدارات حكومية ورعاة وشركاء نجاح.

وكان محافظ ميسان عبد الله الفيفي افتتح مساء الخميس مهرجان العنب الثالث ببني سعد والمقام بساحة الاحتفالات ببني سعد بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي ومشائخ القبائل وعدد كبير من الزوار الذي تجاوز عددهم 3 آلاف زائر حيث تجول داخل مقر المهرجان وما يحتويه من أكشاك لعارضي العنب ومرسم حر للأطفال ومشاركة لبعض القطاعات الحكومية ومنها الصحة والكلية التقنية ثم شهد الحفل الخطابي الذي اشتمل على العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والفنون الشعبية وأوبريت انشادي. يذكر أن المهرجان يستمر لمدة 5 أيام تتخلله العديد من الفعاليات المتنوعة والمتجددة.