القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في اليوم الوطني 88 بعروض جوية في عدد من مناطق المملكة

المناطق - عطاالله العمراني

تستعد وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران، وذلك للمشاركة في احتفالات الوطن بالذكرى الثامنة والثمانون على تأسيس المملكة العربية السعودية.

وستقوم مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة العربية السعودية بالاستعراض في كل من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية، حيث استعدت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT )المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

الجدير بالذكر ان هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني 88 والذي يحل على المملكة في الأول من الميزان الثالث والعشرين من سبتمبر لهذا العام.