” 16 ” ندوه بجازان .. لمواجهة أساليب التنظيم الاخواني الإرهابي وخطره على المجتمع

ينظم فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان 16 ندوة ومحاضرة عن تنظيم فكر الإخوان المسلمين الإرهابي تحت عنوان ” أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع” في جميع محافظات المنطقة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا يلقيها عدد من الدعاة والمشائخ من جازان وخارجها ، حيث سيفتتح الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي غدا الجمعة 11/ 1 / 1440هـ أولى الندوات بجامع بلعوص بمحافظة فرسان ويوم السبت بجامع الراجحي بالعارضة .
وتتواصل الندوات ولمده شهرين بمعدل يومين من كل أسبوع وحيث تستهدف هذه الندوات الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم وجميع شرايح المجتمع .
وأوضح فضيلة مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن مثل هذه البرامج تنطلق من دعم مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله والذي يؤكد فيه ضرورة محاربة جميع الأفكار المنحرفة بشتى أساليبها وطرقها وفق توجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله
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