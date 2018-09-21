” 16 ” ندوه بجازان .. لمواجهة أساليب التنظيم الاخواني الإرهابي وخطره على المجتمع

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ينظم فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان 16 ندوة ومحاضرة عن تنظيم فكر الإخوان المسلمين الإرهابي تحت عنوان ” أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع” في جميع محافظات المنطقة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا يلقيها عدد من الدعاة والمشائخ من جازان وخارجها ، حيث سيفتتح الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي غدا الجمعة 11/ 1 / 1440هـ أولى الندوات بجامع بلعوص بمحافظة فرسان ويوم السبت بجامع الراجحي بالعارضة .