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المهندس الراجحي يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة

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رئيس بلدية البدع يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=634047
تبوك - علي العميري
رفع رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و لسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة.
​وقال المهندس التويجري إن من فضل الله و نعمته على هذا الوطن المبارك , أن هيأ له قادة أوفياء , و حكاماً سادة , جعلوا رضا الله غايتهم , و مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار , وتعد وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه– أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية , و تحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار, و التقدم و النماء , و ذلك بفضل الله – عز و جل – ثم بما بذله قادتنا المخلصين الأوفياء من جهد و ما أخذوا به من أسباب , نسأل الله أن يديم علينا هذه الوحدة , و أن يحميها من كل مسببات الضعف و الزوال.
وأشاد التويجري بالتطور السريع الذي تشهده بلادنا الغالية في شتى المجالات خاصةً في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حيث جاء هذا التطور منسجماً ومتوازناً في جميع القطاعات التي أسهمت في العناية بالمواطن وتنمية مقدرات الوطن بما يتلاءم مع منهجه ومبادئه على أسس شريعتنا السمحة وديننا الحنيف.
سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والآمان والاستقرار.

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