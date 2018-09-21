رئيس بلدية الدلم : اليوم الوطني محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن

الرياض - أشرف العصيمي

رفع رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وذكر المهندس العايد في تصريح بهذه المناسبة: ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى أصبحت المملكة بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية مرتكز العالم الإسلامي، وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جلّ اهتمامها وبذلت كل غالٍ في إعمارهما وتوسعتهما.

وأضاف: يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للملكة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل الأول من الميزان يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن السعودي كيف لا وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل . وفي هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قياده ووفاء شعب .

وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبدعم سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز– حفظة الله- استمرت المسيرة الخيرة تطرق كل أبواب التقدم والتطور و النمو في مختلف المجالات ، سائلاً المولى الكريم أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتنا الرشيدة.