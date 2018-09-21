العاصمة الرياض .. تكتسي “الأخضر” وتعيش مع سكانها “فرحة وطن”

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“اللون الأخضر” سمة العاصمة الرياض الآن، وهي تستعد للاحتفاء بيوم الوطن في ذكراه الثامنة والثمانين، عبر حزمة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية والتراثية، وتعيش مع سكانها “فرحة وطن”، بدعم من أمانة مدينة الرياض والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه بمنطقة الرياض وشركائهم وزعت في عدة مواقع مستهدفةً مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وتوشحت المباني والأبراج الشامخة في سماء العاصمة بأعلام الوطن .. راية التوحيد ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ، التي تحقق تحت بيرقها قبل ثمانية عقود وحدة وطن، لتبقى خفاقة تطاول عنان السماء.

وعلى امتداد الطرق والشوارع والميادين والأنفاق والمواقع المخصصة لاستقبال العائلات والشباب للاحتفال باليوم الوطني انتشرت الأعلام الوطنية لترسم بذلك لوحة عنونها ” للمجد والعليا ” مستمدة من عمق تاريخها ،فضلاً عن اللوحات التي تحمل عبارات وطنية وأخرى تعريفية ببرامج احتفالات العاصمة باليوم الوطني هذا العام .

من جانبها خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعاصنة الرياض 4 فعاليات؛ حيث تقام احتفالية خاصة بالساحة الغربية لمتحف المصمك التاريخي خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، وسيتم استقبال الزوار من المواطنين والمقيمين بدأ من عصر غدٍ، وحتى الحادية عشر ليلاً، ويوما السبت والأحد من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشر ليلاً.

ويشارك متحف صقر الجزيرة في إحياء ذكرى اليوم الوطني الـ 88 من خلال فعاليات تستمر لمدة خمسة أيام بدءً من غدا الجمعة إلى الثلاثاء المقبل من الرابعة والنصف عصراً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، مع تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء لطلاب المدارس بنين وبنات خلال الفترة الصباحية، فيما تتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المنوعة والعرضة النجدية والجوائز والمسابقات التي تقدم للزوار.

وللعاصمة أيضاً فعالية “وطن عز وفخر”، التي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأحد القادم في مؤسسة اليمامة الصحفية، وهي فعالية اجتماعية ترفيهية مفتوحة تستهدف الأسرة والطفل بشكل خاص وتتمحور فعالياتها عن اليوم الوطني وعن الوطن وانجازاته ودوره في حياة المواطن، إضافة إلى فعالية تشكيل وصناعة، وتستمر أربعة أيام من 12 إلى 15 محرم الجاري في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية “قطار الرياض”، وتهدف للارتقاء بالأعمال المتميزة لأبناء الوطن من الفنون التشكيلية والخزفية والحرفية والاحتفال باليوم الوطني السعودي .

يذكر أن الرياض من الوجهات السياحية التي تحظى بإقبال كبير من الزوار طوال العام وخاصة خلال المواسم والإجازات، لما تمتلكه من مقومات متنوعة من سياحة ثقافية وتراثية وسياحة تسوق ومواقع جذب وخدمات عالية الجودة، إضافة إلى احتضانها الكثير من الفعاليات والمهرجانات ومراكز الترفيه.

وسيكون سكان الرياض على موعد مع فعاليات تتبناها الهيئة العامة للترفيه بدايةً بفعالية “سيرك دو سوليه”، أضخم العروض العالمية التي ستقام في ‏المملكة، حيث سيقدّم أكبر عروضه في المملكة بتاريخ 23 ‏سبتمبر , حيث سيشارك في العرض 80 عارضاً من 26 جنسية يرتدون 245 زيا مبتكرا ، وهو رقم سيحطم ‏الأرقام القياسية السابقة لسيرك “دو سوليه” , كما صُمّم العرض خصيصاً لهذه ‏المناسبة، إذ سيقام على مسرح ‏عملاق يبلغ طوله 85 متراً وعرضه 40 ‏متراً، تمّ إعداده لهذا العرض في استاد الملك فهد الدولي، على أن يتمّ تقديم العروض ‏بأسلوب يعكس رمزية المناسبة ، ‏وستتضمن التحليق في الهواء باستخدام الحبال الحريرية، والعجلات ‏الألمانية والكهربائية وذات العجلة ‏الواحدة، بالإضافة إلى العروض النارية والبهلوانية على الجدران، ‏واستعراضات يؤديها نخبة من فناني ‏‏”الهيب هوب” ومحترفي الرقص المعاصر، إلى جانب عروض ‏الطيران الفردي باستخدام “الهوفربوورد”، ‏وسيكون عشاق السيرك على موعد مع الكثير من المفاجآت ‏المبهرة والمبتكرة التي اختيرت بعناية من قبل ‏خبرات رائدة في مجال المؤثرات الخاصة.‏

‏وتسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تقديم فعاليات مدهشة تناسب جميع الفئات، وذلك من خلال إقامة أضخم كرنفال ‏في فعالية “الكرنفال الوطني” على طريق الأمير تركي الأول ، والذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 ‏أيام ستبدأ في 21 ‏ إلى 23 سبتمبر , وسيستمتع الحضور بمشاهدة أربع فرق موسيقية محلية وعالمية، إضافة ‏إلى العديد من الفرق الفولكلورية الشعبية في امتزاج رائع بين الماضي والحاضر.‏

‏ وستشهد الاحتفالية عروضاً للألعاب النارية والليزر، وعروضاً كرنفالية جوالة، كما ستخصص فعاليات ‏خاصة للأطفال , كما ستتوفّر في موقع الحفل أركان لفنانين ورسامي الفن الجرافيتي، لعرض لوحات ‏ورسوم تثري الذائقة الفنية للحضور، وتمدّهم بمتعة بصرية جميلة، إلى جانب الكثير من الأركان ‏الإبداعية التفاعلية التي تسعد جميع أفراد الأسرة.‏

بدورها فعالية “البريق الأخضر”، المزمع تنفيذها في قلب الرياض بمركز الملك عبدالله ‏المالي، المشتملة على عرض بالصوت والضوء، حيث ستستخدم فيه أحدث ‏التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في عرض مبهر ثلاثي الأبعاد، والذي يحاكي فيه العرض الذي يقدّمه ‏الفنان العالمي (جان ميشال جار) رؤية المملكة المستقبلية، ويشاركه العمل موسيقيون آخرون، كما ‏سيشهد عرض الليزر الضخم باللون الأخضر الذي يعكس الأمل والنماء، ويرمز لعلم المملكة.

ويضمّ العرض كذلك رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي، ويتميز العرض باستخدام تقنية الطاقة المتجددة من ‏خلال نظام الألواح الشمسية التي تعكس المستقبل الواعد للحفاظ على البيئة في المملكة.

وتحتضن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية “سيرة مجد 2″، والتي التي تنظمها الهيئة ، وتستمر لمدة ثلاث أيام من 21- 23 ‏سبتمبر في استاد الجامعة في الرياض , والتي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال ‏استعراض ماضي المملكة وحاضرها بطريقة عصرية جذابة، كما ستتضمن الكثير من عناصر التشويق والإثارة، عرض “سيرة مجد 2″، وفعاليات مسرحية، ‏بالإضافة إلى عرض للقفز المظلي، وتشكيل أكبر علم بشري نسائي من خلال مشاركة طالبات جامعة الأميرة نورة، وسيشهد الجمهور كذلك عروضاً للألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية للشباب ‏والأطفال.‏

من جانبها تنفذ أمانة منطقة الرياض العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والجماهيرية حيث تم ضمن فعالية (خدمة وطن) اختيار عدد (6) مواقع هي: متنزه أبو شجرة – حديقة العريجاء – وادي السلي هيت – جامع أبي عبدالله اللحيدان – جامع سعد الحبابي – وجامع سعيد بن زيد، حيث يشارك عدد من المتطوعين والأهالي في تنفيذ مشاريع تشجير داخل الأحياء ، وذلك إسهاماً منها في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وتشجيعاً على تحسين البيئة، حيث يتم استثمار اليوم الوطني لتنفيذ مبادرة زيادة وتيرة التشجير عن طريق فعالية “خدمة وطن” حيث ستجهز ثلاثة مواقع خصصت كحدائق، في أحياء متفرقة، ليكون هذا اليوم الغالي هو يوم زراعة الأشجار من قبل المتطوعين من سكان المدينة، وبعد الانتهاء من الزراعة سيتم تنظيم حملة لنظافة الموقع و الشوارع المحيطة به داخل الأحياء.