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موسوعة غينيس العالمية تعلن: مهرجان ولي العهد للهجن الأكبر بالعالم

موسوعة غينيس العالمية تعلن: مهرجان ولي العهد للهجن الأكبر بالعالم
http://almnatiq.net/?p=634110
المناطق - واس

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية اليوم، تسجيل مهرجان ولي العهد للهجن والمقام بمحافظة الطائف، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، وذلك بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد ( ١١.١٧٨ ) تنافست في ( ٧٨٧ ) شوطاً، أقيمت على امتداد (٤٠) خلال الفترة من 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم السبت 12 محرم 1440هـ، الموافق 22 سبتمبر 2018م .
وتسلم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلها السيد أحمد جمال الدين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ال سعود، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وذلك في ميدان الطائف للهجن .
وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ ٨٨ ، وقبل ساعات من حضور ولي العهد لختام مهرجان سموه ، والذي يعد الأقوى والأضخم من نوعه في المنطقة ، بعد أن تم تخصيص جوائز له بلغت 53 مليون ريال، ووسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.
ويأتي المهرجان في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.
ويعد هذا الانجاز تتويجا للنجاح الكبير الذي شهده المهرجان والذي يحظى برعاية سمو ولي العهد وتشريف سموه للحفل الختامي الذي سيقام يوم غدٍ السبت 12 محرم 1440هـ، الموافق 22 سبتمبر 2018م.
وشكلت نجاحات المهرجان نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة، كما نجح المهرجان في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وساهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.

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