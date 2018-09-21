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اليوم الوطني السعودي.. ذكرى التئام شمل المملكة تحت الراية الخضراء

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المناطق.. إسلام داوود

في يوم 23 سبتمبر 1932م، الموافق 21 جمادي الأول 1351هـ، كان العرب وشبه جزيرتهم، على موعد مع حدث فارق يكاد يكون الأهم في التاريخ الحديث، بشبه الجزيرة.

إنه اليوم الذي أصدر فيه الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود –طيب الله ثراه-، المرسوم الملكي الكريم، رقم 2716، بإنشاء المملكة العربية السعودية، جامعة لكل الأطياف والأعراق تحت راية التوحيد.

راية تزينت بالتوحيد، واكتست بالأخضر، لتكون فاتحة خير على العرب والمسلمين على السواء.

ومنذ اليوم الأول للتأسيس، حرصت المملكة مع تعاقب ملوكها، على حمل راية الإسلام والدفاع عن المسلمين، فكان بالها مشغولا بنصرة فلسطين، والعرب في مواجهة الدولة العبرية.

وكذا انتصرت لحق الشعوب في مواجهة الاستعمار، ودعمت ومازالت تدعم حقوق المستضعفين، وفي ذات الوقت تتصدى للهجمات الاستعمارية الجديدة التي تقوم بها بعض دول الجوار، في المحيط العربي.

وفي الوقت ذاته، أبقت المملكة على عهدها من الملك المؤسس بالحفاظ على بيت الله الحرام مفتوحا أمام سائر المسلمين من كل بقاع الأرض، وكذا السهر والقيام على خدمة ضيوف الرحمن، ولعل ذاكرة الصور وحدها كفيلة بإظهار المساهمات التي قدمتها المملكة بالإنشاءات والضيافة في المشاعر المقدسة، بعدما كانت أساليب الحج ودور الضيافة في مكة وسائر المشاعر تتسم بالبدائية.

إلى جانب ذلك، سعى قادة المملكة، ومنذ اليوم الأول لتأسيسها لوأد أي نعرات دينية أو طائفية أو عنصرية داخل وخارج المجتمع، كي يحافظ المجتمع السعودي على وحدته تسامحه المعتاد، بعيدا عن كافة الأمراض الاجتماعية التي سعت بعض الدول لتصديرها لبر العرب.

ومع انهيار المنظومة العربية، في شتاء عام 2011، وما تبعه من هزات وزلازل متتابعة، كانت المملكة وحدها الحضن الدافئ الذي يستقبل العرب ويدعم إعادة الهدوء والاستقرار لبلادهم مرة أخرى، وهنا لا ينسى موقفها من الأحداث في مصر وليبيا وتونس.

وحتى في اليمن والسعودية والعراق، حينما حاولت قوى الاستعمار الإقليمية الجديدة، السيطرة على العالم العربي، كان للمملكة دورا حاسما في مواجهة هذا النفوذ فكانت عاصفة الحزم في اليمن خير دليل على جهود المملكة لقطع أيدي النفوذ الأجنبي.

وعلى جانب آخر، رفعت المملكة شعار العداء وعدم التسامح مع الإرهاب والأفكار المتطرفة، حيث قاطعت الدول التي دأبت على دعم الإرهاب ولا سيما قطر في عام 2017، إلى جانب تدشين حملات فكرية وسياسية وأمنية واسعة في داخل وخارج المملكة، لاجتثاث الإرهاب من جذوره، على سبيل المثال مشاركة المملكة في التحالف الدولي الذي تشكل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

كل هذه الأدوار، لم تمنع المملكة عن الاضطلاع بدورها الداخلي في تحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن النفط، وتطوير الإنسان السعودي ودعمه علميا وإنسانيا وأخلاقيا واقتصاديا، بحيث يصبح نموذجا للمواطن الذي يقود مستقبله، فكان أن دشنت المملكة رؤيتها، 2030.

وفي الوقت الذي تفتح المملكة عامها الجديد، فإنها تسير بخطى ثابتة مخطط لها سابقا باستراتيجية واعية يقودها شباب الحد الأقصى لطموحهم السماء.

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