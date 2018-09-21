احدث الأخبار

مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز
منطقة تبوك
 مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك: اليوم الوطني لبلادنا الطاهرة هو تاريخ بأكمله
منطقة تبوك
 الربيعة : دول التحالف لديها اهتمام كبير في الجانب الإنساني وحريصة على الشعب اليمني بجميع فئاته ومناطقه ومحافظاته
أبرز المواد
 10 عادات بسيطة تغير حياتك إلى الأفضل
أبرز المواد
 المدير العام لتعليم الباحة: اليوم الوطني ذكرى خالدة لبطولات متفردة
منطقة الباحة
 مدير جامعة الأمير سطام :اليوم الوطني يومٌ سطر فيه التاريخ ميلاد دولة عريقة الجذور
منطقة الرياض
 العميد المنتشري يشيد بما شهدته المملكة من نهضة تنموية خلال 88 عاماً
منطقة الباحة
 الفيصلي يتقدم للمركز السابع بفوزه على أحد
أبرز المواد
 سرقة عملات رقمية بملايين الدولارات في اليابان
أبرز المواد
 وكيل محافظ البدع يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
 الاتفاق يتقدم ثالثا بفوزه على الفيحاء بهاتريك غوانكا
أبرز المواد
 ضربة لحزب الله.. البرازيل تعتقل أبرز ممولي الإرهاب
أبرز المواد
مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز

مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز

منطقة تبوك
مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك: اليوم الوطني لبلادنا الطاهرة هو تاريخ بأكمله

مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك: اليوم الوطني لبلادنا الطاهرة هو تاريخ بأكمله

منطقة تبوك
الربيعة : دول التحالف لديها اهتمام كبير في الجانب الإنساني وحريصة على الشعب اليمني بجميع فئاته ومناطقه ومحافظاته

الربيعة : دول التحالف لديها اهتمام كبير في الجانب الإنساني وحريصة على الشعب اليمني بجميع فئاته ومناطقه ومحافظاته

أبرز المواد
10 عادات بسيطة تغير حياتك إلى الأفضل

10 عادات بسيطة تغير حياتك إلى الأفضل

أبرز المواد

وكيل محافظ البدع يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

وكيل محافظ البدع يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=634156
المناطق - تبوك - علي العميري

رفع وكيل محافظ البدع إبراهيم بن عيد المسعودي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة.
وقال المسعودي أن هذه المناسبة تذكرنا بملحمة التوحيد والتضحيات الكبيرة التي سطّر أمجادها ورفع رايتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – ، مشيراً إلى أن المملكة بالرغم من مرور السنوات الطويلة فإنها سارت وتسير في مسيرتها المظفرة بثبات راسخ وثقة وعزم على ذات النهج الحكيم الذي يتصف بأصالة المبدأ ومتانة البناء وسمو الأهداف ونبل المقاصد.
وأضاف المسعودي إن شواهد هذه المنجزات تبرز في العديد من المشاريع العملاقة حيث قام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بوضع حجر الأساس لمشروع “القدية” هذا العام (2018) والذي يعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، وذلك بجانب المشاريع التنموية النوعية العملاقة التي يجري العمل لإقامتها، من أبرزها مشروع “نيوم” الذي يمثل مشروعاً استثمارياً عالمياً رائداً يتخطى حدود الابتكار ويستثمر أكثر من 500 مليار دولار، وكذلك المشروع السياحي الطموح بالبحر الأحمر والتي تنطلق من مبادرات رؤية 2030 وتستهدف التحول الوطني وإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد الوطني وفق أسس جديدة
وسأل وكيل محافظ البدع الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وأن يديم نعمه على مملكتنا وشعبنا .

روابط ذات صلة

مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز

مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز
مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك: اليوم الوطني لبلادنا الطاهرة هو تاريخ بأكمله

مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك: اليوم الوطني لبلادنا الطاهرة هو تاريخ بأكمله
مدير مرور منطقة تبوك : اليوم الوطني انتماء وعطاء مستمر

مدير مرور منطقة تبوك : اليوم الوطني انتماء وعطاء مستمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*