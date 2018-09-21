وكيل محافظ البدع يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

المناطق - تبوك - علي العميري

رفع وكيل محافظ البدع إبراهيم بن عيد المسعودي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة.

وقال المسعودي أن هذه المناسبة تذكرنا بملحمة التوحيد والتضحيات الكبيرة التي سطّر أمجادها ورفع رايتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – ، مشيراً إلى أن المملكة بالرغم من مرور السنوات الطويلة فإنها سارت وتسير في مسيرتها المظفرة بثبات راسخ وثقة وعزم على ذات النهج الحكيم الذي يتصف بأصالة المبدأ ومتانة البناء وسمو الأهداف ونبل المقاصد.

وأضاف المسعودي إن شواهد هذه المنجزات تبرز في العديد من المشاريع العملاقة حيث قام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بوضع حجر الأساس لمشروع “القدية” هذا العام (2018) والذي يعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، وذلك بجانب المشاريع التنموية النوعية العملاقة التي يجري العمل لإقامتها، من أبرزها مشروع “نيوم” الذي يمثل مشروعاً استثمارياً عالمياً رائداً يتخطى حدود الابتكار ويستثمر أكثر من 500 مليار دولار، وكذلك المشروع السياحي الطموح بالبحر الأحمر والتي تنطلق من مبادرات رؤية 2030 وتستهدف التحول الوطني وإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد الوطني وفق أسس جديدة

وسأل وكيل محافظ البدع الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وأن يديم نعمه على مملكتنا وشعبنا .