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مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز

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الفيصلي يتقدم للمركز السابع بفوزه على أحد
http://almnatiq.net/?p=634162
المناطق - واس

فاز فريق الفيصلي على نظيره أحد بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثالثة (جولة الوطن ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل هدفي الفيصلي دييجو كالديرون في الدقيقة 57 ، وعبد العزيز البليشي بالدقيقة 92 ، كما أهدر فهد الأنصار لاعب الفيصلي ركلة جزاء في الدقيقة 28 ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 4 نقاط في المركز السابع ، فيما تراجع أحد للمركز الرابع عشر بدون نقاط .

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