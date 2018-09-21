الفيصلي يتقدم للمركز السابع بفوزه على أحد

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فاز فريق الفيصلي على نظيره أحد بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثالثة (جولة الوطن ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وسجل هدفي الفيصلي دييجو كالديرون في الدقيقة 57 ، وعبد العزيز البليشي بالدقيقة 92 ، كما أهدر فهد الأنصار لاعب الفيصلي ركلة جزاء في الدقيقة 28 ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 4 نقاط في المركز السابع ، فيما تراجع أحد للمركز الرابع عشر بدون نقاط .

