المدير العام لتعليم الباحة: اليوم الوطني ذكرى خالدة لبطولات متفردة

المناطق-الباحة

نوه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني المجيد (88 ) وبما يمثله من ذكرى خالدة عبر التاريخ المجيد وما يعنيه لجيل اليوم من مناسبة كبيرة في سياقها التاريخي وبما ترمز إليه من بطولات متفردة لمؤسس الكيان ومهندس البناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وما سار عليه أبناؤه البررة قادة مسيرة البناء والنماء في مواصلة العطاء ورعاية مسيرة التطور والإنجاز حتى أصبحت المملكة العربية السعودية مثالا للدولة المتحضرة ورمزا لمستوى التقدم والازدهار

وأكد الدكتور الزهراني بأن أبناء وبنات المنطقة يحق لهم إحياء هذه التظاهرة الوطنية الكريمة بالفرح والابتهاج تعبيرا عن اعتزازهم بوطنهم وإخلاصهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة.

وأشار بأن الميدان التربوي في منطقة الباحة وهو يشارك في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة فإنه يحتفي بصانعي بطولاتها الأفذاذ ممن نذروا أنفسهم لخدمة هذا البلد بعزيمة وإصرار حتى حققوا بتوفيق الله قفزات نوعية في بناء وطن يزدهي بين الأوطان يفاخر به أبناؤه على مدى الزمان، موضحا بأن ذلك يأتي ضمن اهتمام المؤسسة التعليمية في تعزيز ثقافة النشء بما حظوا به من رعاية واهتمام قادة وطنهم في سبيل تهيئة سبل الحياة الكريمة لهم وما تحقق على أيديهم من منجزات حضارية فتحت المجال للناشئة بأن يعيشوا حياة كريمة تفتح لهم الأبواب للمشاركة في مسيرة التنمية المباركة باقتدار،

وأبان المدير العام للتعليم بالباحة بأن الاحتفاء باليوم الوطني الثامن والثمانين يأتي والوطن يتحفز لمرحلة تنموية مباركة تتطلب من الجميع المواكبة لمتطلباتها والأخذ بمقومات تحقيقها وذلك يتمثل في رؤية المملكة (2030) وما تحمله من طموحات وطنية كبيرة تتطلب من الجميع الاستعداد والتهيئة لها والعمل على نجاحها لتحقيق غاياتها المباركة بإذن اله تعالى .

وعن مشاركة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة في الاحتفاء باليوم الوطني قال بأننا في الميدان التربوي نعمل وفق توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وبمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى حيث أعدت الإدارة برنامجا تربويا حافلا بالعديد من الفعاليات لإبراز مظاهر الابتهاج بهذه المناسبة بما يعزز قيم الانتماء و الولاء للدين ثم المليك والوطن و ترسيخ المنطلقات المباركة لرؤيته الطموحة تحمل شعار ( وطن العطاء ) تسهم “بإذن الله” في تربية الناشئة على حبهم لوطنهم وخدمتهم له ، وبما يتيح لكافة منسوبي التعليم من التعبير الصادق عن ابتهاجهم بهذه المناسبة و ولائهم لملكهم وحبهم لوطنهم وانتمائهم له والمحافظة على مكتسبات

وأردف الدكتور الزهراني بأن برامج الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام سيكون له جانب حول تعزيز شعور الطلاب بالاعتزاز والفخر بجنودهم البواسل الذين نذروا دماءهم دفاعا عن حياض الوطن ومقدراته، حيث يأتي يومنا الوطني وعلى حدودنا رجال أثبتوا صدقهم لعهدهم في حماية وطنهم والذود عن حماه فحق علينا في هذه المناسبة المجيدة أن نكون معهم بقلوبنا تقديرا لتضحيتهم وتكريما لشهدائنا شهداء الواجب.

وفي ختام تصريحه رفع الدكتور الزهراني باسم أسرة التعليم في منطقة الباحة أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير الباحة والأسرة الملكية الكريم وكل أبناء الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الكريمة داعيا العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويسددها إلى كل خير ويحفظها إنه على كل شيء قدير.