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مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز

مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز

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10 عادات بسيطة تغير حياتك إلى الأفضل

10 عادات بسيطة تغير حياتك إلى الأفضل

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10 عادات بسيطة تغير حياتك إلى الأفضل

10 عادات بسيطة تغير حياتك إلى الأفضل
http://almnatiq.net/?p=634179

الأمور المفاجئة لا تغير حياتك جذريا، في معظم الأحيان، لكن عادات بسيطة لا تكلف كثيرا بوسعها إحداث تغيير كبير في حياتك.
واستعرضت مجلة “فوربس” الأميركية، الجمعة، الكثير من العادات البسيطة، التي ستغير من مسار حياة الإنسان، خلال عام أو عامين، لكن بشرط أن يبدأ ذلك فورا وبوتيرة متصاعدة، ومن هذه العادات:

1. اكتب فقرة واحدة: سواء كنت تخطط لنشر كتاب وإعداد خطة عمل أو مجرد كتابة منشور على شبكات التواصل، فأحرص على كتابة جمل عدة بصورة يومية، وحاول أن تكتبها بصورة يدوية، ومع مرور الوقت ستجد نفسك تكتب بسرعة ودون إجهاد، لكن يجب الحفاظ على الخطوة الأولى، وهي الفقرة اليومية.

2. كن أكثر استجابة: أذا أرسل أحدهم رسالة إليك سارع في الرد عليه. سيضمن ذلك عدم تراكم الأعمال الذي يجب أن تنجزها. كلما كنت قادرا، قم بالرد على الرسائل المهمة في البريد الإلكتروني.

3. التواصل أكثر: قد لا تتلقى إشارات إيجابية من الآخرين عندما تحاول فتح حوار معهم، لن تخسر شيئا وستحصل في النهاية على رد ما، ومن المتحمل أن تكسب الكثير.

4. التحقق من حسابك المصرفي: قد يبدو هذا الأمر غريبا بالنسبة للبعض، على الأقل مرة واحدة يوميا، لكنه يبقيك على علم بما لديك بالضبط من النقود وأين تذهب بالضبط، مما يساعدك في التحكم بالنفقات.

5. كن أقل تفاعلا: في حال كنت تتعرض إلى أمور تزعجك أو تغضبك، فحاول تجنبها، ذلك أنها ستهدر كثيرا من طاقتك. الصمت لبرهة قصيرة بين التعرض لمسبب التوتر وردت فعلك سيغير من رؤيتك للأمور ويجنبك مآزق كثيرة.

6. الوفاء باحتياجات البدن: في النهاية أنت لست آلة. جسدك يستحق بعض العناية والاهتمام، لذلك عندما تشعر بالجوع تناول بعض الطعام وخذ قسطا من الراحة عندما تكون متعبا في العمل، أما تجاهل الحاجات الأساسية للجسد يعني وضعه على حافة الهاوية

7. قاعدة الثواني الخمسة: ما يكبح جماح الناس هي تلك الثواني القليلة، بين العثور على فكرة وعندما يتدخل دماغك ليطردها. حتى تتقدم في حياتك تحتاج إلى العمل على أفكار قبل أن يقنعك العقل لاحقا بعدم جدواها.

8.اقرأ أكثر: قراءة الكتب مفيدة، لكن ربما تستغرق وقتا وتحتاج مالا. حسنا، يمكن أن تقرأ مقالات في الصحف أو تتابع من ينشره بعض الكتّاب من أفكار في شبكات التواصل.

9. اشرب كوبًا آخر من الماء: يتحدث خبراء الصحة عن أهمية شرب 8 أكواب ماء يوميا، لكن يعتذر على البعض الالتزام بهذه القاعدة. الأفضل هو التركيز على شرب كأس واحدة يوميا، وعندما تصبح جزءا من روتينك اليومي، يمكن إضافة المزيد.

10.شارك أفكارك باستمرار وبشكل واضح: إن امتلاك الأفكار أمر رائع، لكنها ستذهب أدراج الرياح إذا لم تكن قادرا على التعبير عنها ، أو الخروج بخطة عمل تسمح لك بتطبيقها، لذك من الأفضل مشاركتها مع الآخرين.

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