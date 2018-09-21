مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك: اليوم الوطني لبلادنا الطاهرة هو تاريخ بأكمله

المناطق - تبوك - علي العميري

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن في حياة الأمم والشعوب أياماً هي من أنصع تاريخها ، ويومنا الوطني لبلادنا الطاهرة تاريخ بأكمله فهو يجسد مسيرة عطرة ومشرفة تطل علينا في كل عام ومعها نستذكر الحدث التاريخي الذي يوافق الأول من الميزان من عام 1352هـ هذا اليوم الخالد في ذاكرة التاريخ منقوشاُ في فكر ووجدان المواطن السعودي.

ووصف بقوله أن اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل ، مستلهمين القصص البطولية للمؤسس الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ ، وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاُ بعقيدته ثابتاً على دينه.

وقال: بأنه يجب علينا أن نشيد بحاضرنا الزاهر ومستقبلنا الواعد وكلنا ايمان راسخ بحكمة قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين المل سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي تسير بنا إلى مملكة الحزم والعزم والنهضة الشاملة في شتى الميادين في ظل الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة، حفظ الله وطننا عزيزا شامخا وأدام علينا نعمة الاسلام والأمن والازدهار .