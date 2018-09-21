مسؤولات منطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ذكرى تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز

المناطق- تبوك-منى الريس:

عبر عدد من المسؤولات بمنطقة تبوك عن سعادتهن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، هذه الذكرى التي تمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز واستذكار عظم الملاحم والبطولات التي سطرها المؤسس والقائد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ورجاله الأوفياء المخلصين الذين تجاوزا العقبات والصعوبات من أجل توحيد هذا الكيان وجمع شتاته ورسم حدوده وتحويله إلى واحة من الأمن والأمان في ظل قيادته ـ رحمه الله ـ تحت راية التوحيد والعز ” لا إله الا الله محمد رسول الله “.

ورفعن التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة رفعت مشرفة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك “حمده خلف العنزي” التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولولي عهده الأمين ، وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي الوفي, بهذه الذكرى الغالية والعزيزة على كل مواطن ومواطنه ، معبرة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت للوطن وللمواطن، وبالتنمية والتطور في شتى مناحي الحياة وبالتكاتف بين القائد والمواطن.

وقالت: هنيئاً لنا بهذا الوطن وهنيئاً لنا بقادته وهنيئاً للعالم بأسره فوطننا مملكة الإنسانية ومنبع الدين الحنيف وقبلة المسلمين ، مشيدة بالقرارات والأوامر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين ـ حفظهما الله ـ التي مكنت المرأة السعودية من المشاركة في تنمية الوطن, واستثمار مواهبها وطاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص الاستثمارية المناسبة لطبيعتها وهذا ما جعلها أحد محاور وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 م.

وأضافت: بأن لي وقفة في وسط أفراحنا واعتزازنا وفخرنا بأمجاد الوطن تجاه من ضحوا بدمائهم وأرواحهم للحفاظ على أمن وحدود بلادنا من أجل أن ننعم نحن فيه بالأمن والأمان والرخاء والعزة.

فيما نوهت رائدة النشاط “بنات” بتعليم المنطقة سحر الجهني بالمشروعات العملاقة التي أقرت مؤخراً وتمثلت بمشروعات ” القدية، والبحر الأحمر، ونيوم ” التي ستنقل وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ فقد اجتمعت رؤية الوطن مع قدسية الأرض بأصالة الماضي العريق وهمة وشموخ القادة لتحقيق المستقبل المزهر لأبناء وبنات وطننا الغالي ، رافعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ـ أيدهما الله ـ وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعوي كافة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، مثمنة تمكين المرأة السعودية للقيام بدور تنموي من أجل المساهمة في تحقيق نهضه الوطن ، وما تعيينها في المناصب القيادية واستحداث مزيد من الوظائف في القطاعين العام والخاص أمامها ومنحها عدداً من الحقوق ومنها حقها في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية الا دليل على مدى اهتمام القيادة في تفعيل دورها في بناء الوطن.

بدورها أكدت مساعدة مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم تبوك ثريا الشمري بهذه الذكرى العطرة أن الوطن هو الأمان والإنتماء والهوية والاحتواء ، نستذكر الماضي وأمجاده ونقلب في صفحات التاريخ لنقرأ ما قدمه الملك المؤسس من تضحيات جسام في سبيل تدعيم وتثبيت أركان وطننا الشامخ فكل ما يقال أو يكتب في حق الوطن لا يكفي ولا يفي ولا يصل لحقه علينا.

وأشارت إلى أن دستور بلادنا ومصدر تشريعاته القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلى أرضه ولد نبي الأمة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، ومنها انطلقت رسالة النبوة ونفخر بوجود أطهر الأماكن المقدسة وله تهوي أفئدة المسلمين في جميع انحاء المعمورة, داعية الله بأن يديم على وطننا مانحن فيه من نعم ورخاء وأمن واستقرار وأن يحفظ لبلادنا قادتها وولاة أمرها وأرضها ومواطنيها.

وفي ذات السياق تحدثت مساعدة أمين أمانة تعليم تبوك شفيقة محيي الدين قائلةً: ونحن نحتفي في هذه الأيام بذكرى يوم الوطن نشاهد عن قرب المنجزات الملموسة في جميع مناحي الحياة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة ونهج طموح بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نحو تحقيق التنمية والرفاهية للوطن وللمواطن ومواصلة البناء وإقرار المشاريع العملاقة في كافة القطاعات التي تستهدف التنمية المستدامة الإنسان والمكان في هذا الوطن العزيز.

وأضافت : من الواجب أن نفخر ونعتز بوطننا وأن نحافظ عليه وأن نقف خلف قائد أمتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ ومواجهة الأخطار بقوة الوحدة والتكاتف من أجل ديمومة الاستقرار والرخاء، سائلة الله القوي العزيز أن يحفظ قادتنا وبلادنا وأن يديم أمنه وأمانه .