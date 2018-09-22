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مدير الدفاع المدني بالقصيم : اليوم الوطني حكاية حب بين قائدٍ أحب شعبه

مدير الدفاع المدني بالقصيم : اليوم الوطني حكاية حب بين قائدٍ أحب شعبه
http://almnatiq.net/?p=634212
المناطق / بريدة

رفع مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح أجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة.
وأوضح اللواء الصالح أن اليوم الوطني يأتي في كل عام ترسيخاً لاعتزازنا بديننا الحنيف وتجديداً للولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية وتجسيداً للتلاحم بين القيادة والشعب وليعيد ذكرى ملحمة التوحيد التي أرسى قواعدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – .
وقال : إننا في كل عام نتوقف عند هذا اليوم لنروي لأبنائنا ملحمة التوحيد وكيف كنّا فأصبحنا، وما ينبغي علينا من واجب تجاه قيادتنا الرشيدة ووطنا المعطاء، مؤكداً أن ذكرى اليوم الوطني ليست احتفالاً ومراسم فقط أو ذكرى عابرة إنما هي حكاية حب بين قائدٍ أحب شعبه فبادله الشعب الحب بالحب والعطاء بالوفاء وقصة مكتوبة أحرفها بدم شهيد وعرق مجتهد ليرويها الآباء للأبناء ولتظل قصةً خالدة ما بقيت فينا حياة ودروس مستفادة لنؤدي دورنا وواجبنا في تنمية الوطن والمساهمة في نهضته.
وسأل اللواء الصالح الله سبحانه أن يمد بعونه وتوفيقه القيادة الرشيدة وأن يحفظ لنا هذا الوطن الغالي وأن يرد كيد أعدائه .

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