مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم: يحل اليوم الوطني وبلادنا ترفل بثوب الأمن والتطور

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أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد المجماج أنّ الذكرى الـ 88 لليوم الوطني تحل على بلادنا والوطن ولله الحمد والمنة يرفل بثوب الأمن والأمان والعزة والتطور.

وقال في تصريح بهذه المناسبة :” إن اليوم الوطني يستحضر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز تلك الملاحم التي سطرها الآباء والأجداد في جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء على كلمة التوحيد بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وكفاحه المبارك في توحيد هذه البلاد وجمع شتاتها على كلمة التوحيد وشرع الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أنّ هذا اليوم يرفع فيه كل مواطن رأسه فخراً واعتزازاً بما تحقق على أرض الوطن المعطاء من منجزات حضارية فريدة وشواهد كبيرة أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة اخلصوا لدينهم و لشعبهم ، وتفانوا في رفعة بلادهم حتى أصبحت في موضع القيادة والمكانة الكبيرة بين سائر الأمم، وما كان ذلك ليحدث لولا توفيق الله، ثم بحكمة قادتها وهمة أبنائها، لافتاً إلى أنّ البلاد أصبحت ولله الحمد والمنّة من أرقى الدول وباتت تنافس أعظم الدول في جميع المجالات في وقت قياسي ووجيز.

وقال : في هذه الذكرى المباركة نستلهم العبر والدروس نحن والأجيال القادمة من سيرة القائد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي استطاع أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويرسخ ثوابته التي ما زلنا نسير عليها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح مستقبلنا، ومن بعده أبناؤه البررة الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد الطاهرة – رحمهم الله جمعياً – في سعيهم الدائم للرقي والتقدم ولكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.