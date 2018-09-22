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مدير فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى لتجسيد وقفة تاريخية عظمى
http://almnatiq.net/?p=634218
المناطق / بريدة

رفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ، مؤكداً أنها ذكرى محفورة في وجدان كل موطن سعودي .
وأبان أن هذه الذكرى تجسيد لوقفة تاريخية عظمى للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، الذي وحد البلاد وجعلها كالجسد الواحد ودفع بها إلى المجد والنماء والتطور وخلف من بعده أبناءه الملوك الأبرار .
وأفاد المانع أن وطننا الغالي الذي ينعم بالأمن والأمان بفضل ما قدمته القيادة الرشيدة وأبناء شعبه المخلصين، يعمل دوما على نصرة الإسلام والمسلمين والوقوف مع الحق والحزم ضد الإرهاب والمخربين، داعياً الله عز وجل أن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والنماء.

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