مدير تعليم القصيم: اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود التي قدمها المؤسس

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رفع مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين -حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة، مؤكدين أن المملكة في يومها الوطني يستشعر الجميع الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها في جميع المجالات ، بفضل قيادة حكيمة ولحمة اجتماعية قل نظيرها، مما يجعل من اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود التي قدمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، والعمل على ترسيخ مفهوم الوطنية في كل انجاز نقوم به.

وقال الركيان: لقد عززت حكومتنا الرشيدة أسس الوطن التي أرسى دعائمه المؤسس وتسلم خادم الحرمين قيادة الخير لهذه الدولة ليرقى بها إلى المراتب المتقدمة عربيا وعالميا، في مؤشرات الرضا والسعادة والرفاهية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وحتما لمبادرات خادم الحرمين وولي عهده الأثر في تحقيق أماني وتطلعات الشعب، حيث الإنسان هو هدف التنمية في المجالات كافة، مشيراً أن تطلعاتنا وطموحاتنا لتنمية وطننا لا حدود لها، نحن حريصون على التطوير المستمر وتعميق مفهوم التنمية المستدامة التي توافق رؤية المملكة 2030، رؤية ركزت على تنفيذ خطط التنمية الشاملة والاستثمار في العنصر البشري، وبذلت جهودا في بناء الإنسان وتثقيفه وتعليمه من أجل تنشئة أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر والتفاعل الإيجابي مع التحديات التي يفرضها, فقد أصبح التعليم هاجسا ملحا للارتقاء بالوطن والمواطن، وللمملكة مكانتها الرفيعة بين دول العالم لما تبذله من جهود في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة السبل, وتبنيها منهج الوسطية والاعتدال, كما أن ما حققته من إنجازات على المستوى الاقتصادي والتنموي جعلها تتبوأ مكانتها بين الدول الكبرى.