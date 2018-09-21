المجمعات التجارية بتبوك تشارك أهالي المنطقة فرحتهم بيوم الوطن

المناطق -تبوك:

اقامت عدد من المولات والمجمعات التجارية بمنطقة تبوك احتفالات متنوعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 بمشاركة عدد م الفنانين في مجال الرسم والتصوير والفرق الاستعراضية التي توشحت بألوان الوطن .

وشهدت المحلات التجارية إقبالا كبيرا على كل ما هو ” أخضر ” من ملابس وأعلام تحمل شعار التوحيد ” لا إله إلا الله محمد رسول الله” والمستلزمات التي يقوم أغلب المواطنين باقتنائها في هذا اليوم المجيد .

وعبر عدد من رواد هذه المراكز في حديث لوكالة الأنباء السعودية عن أهمية ذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية التي تعيد في أذهاننا كل مشاعر الاعتزاز والسرور.

وقال المواطن عبد الله العطوي :” لهذا اليوم معان سامية وذكرى خالدة نستلهم من خلالها الأمجاد التي حققها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الل – ورصد بطولاته وإنجازاته الفريدة في التاريخ المعاصر .

وبدوره, وصف المواطن خالد الرشيدي ما يميز مناسبة ذكرى اليوم الوطني بأنها تذكرنا بوحدةِ وطنٍ يسطره التاريخ كواحد من أعظم الوحدات التي أنجزت في العالم خلال القرن العشرين، داعيا الله عز وجل أن يرحم القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويسدد على طريق الحق كل خادم لهذا الوطن , وأن يحفظ الله الوطن وأبناءه من كل سوء ويسبغ عليه نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار”.

من جانبه لفت المواطن أحمد بن عبد الرحمن النظر إلى ما حققه الوطن من إنجازات في مختلف مجالات التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – .

وتحدث عن ما تعيشه منطقة تبوك من استعداد لمشروع نيوم الاقتصادي ودوره في اقتصاد المملكة, مؤكداً قوة مثل هذه المشاريع وثباتها وأن المملكة لا زالت المكان الأمثل لأي عمل ناجح , مما يدفعنا كمواطنين أولا إلى حمد الله وثانياً إلى الفخر والمفاخرة بهذا الوطن العظيم .

