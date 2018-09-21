مدير فرع وزارة الإعلام بالقصيم: اليوم الوطني مناسبة ذكرى تستحق التقدير والاحترام لصنّاع مجد هذا الوطن

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رفع مدير فرع وزارة الاعلام بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن سليمان الحنيشل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظها الله – وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال: يحتفل أبناء الوطن بالذكرى الثامنة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ، حيث نتذكر جميعاً في هذا اليوم المسيرة المباركة التي بدأها الملك المؤسس في توحيد البلاد من بعد الفرقة والشتات ، ووضع الخطوات الأولى في طريق البناء والعطاء لهذه البلاد الطاهرة ، وتابع المسيرة أبناؤه البررة بخطى ثابتة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن ، ونحن الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – نشهد على المنجزات التنموية والمشاريع العملاقة التي تحققت في شتى المجالات وذلك لتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاهية والمستقبل الزاهر لجميع أبناء الوطن .

وأضاف , إن ذكرى اليوم الوطني العزيزة على قلوبنا جميعاً مناسبة تحمل معها معاني تستحق أن نقف تقديراً واحتراماً لصنّاع مجد هذا الوطن العظيم ، وهي مناسبة نشعر فيها عام بعد عام بمزيد من الفخر والإعتزاز وروح الولاء لهذا الوطن تحت قيادته الحكيمة ، سائلاً المولى – عز وجل – أن يحفظ بلادنا وقيادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.