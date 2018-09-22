احدث الأخبار

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات
أبرز المواد
 الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة الإعلام بالقصيم: اليوم الوطني مناسبة ذكرى تستحق التقدير والاحترام لصنّاع مجد هذا الوطن
منطقة القصيم
 المجمعات التجارية بتبوك تشارك أهالي المنطقة فرحتهم بيوم الوطن
منطقة تبوك
 مدير تعليم القصيم: اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود التي قدمها المؤسس
منطقة تبوك
 “فكرة مجنونة” لحل مشكلة ذوبان الجليد
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى لتجسيد وقفة تاريخية عظمى
منطقة القصيم
 مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم: يحل اليوم الوطني وبلادنا ترفل بثوب الأمن والتطور
منطقة القصيم
 مدير الدفاع المدني بالقصيم : اليوم الوطني حكاية حب بين قائدٍ أحب شعبه
منطقة القصيم
 مدير فرع وزارة النقل بالقصيم: اليوم الوطني حدث عظيم محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن
منطقة القصيم
 ميزة غير مسبوقة تظهر في هواتف آيفون!
أبرز المواد
رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها

أبرز المواد
الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

أبرز المواد
الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل

الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل

أبرز المواد
مدير فرع وزارة الإعلام بالقصيم: اليوم الوطني مناسبة ذكرى تستحق التقدير والاحترام لصنّاع مجد هذا الوطن

مدير فرع وزارة الإعلام بالقصيم: اليوم الوطني مناسبة ذكرى تستحق التقدير والاحترام لصنّاع مجد هذا الوطن

منطقة القصيم

الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل

الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=634237
المناطق - الرياض

قال مصدر دبلوماسى، أن ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سيصل إلى الكويت الأسبوع المقبل فى زيارة رسمية تستمر يومين.

وأضاف المصدر فى تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية إن ولى العهد سيلتقى خلال الزيارة، بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين ورجال الدولة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد قام بزيارة رسمية إلى الكويت قبل ثلاث سنوات إبان شغله منصب ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء.

روابط ذات صلة

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها
الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات
“فكرة مجنونة” لحل مشكلة ذوبان الجليد

“فكرة مجنونة” لحل مشكلة ذوبان الجليد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*