الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل

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قال مصدر دبلوماسى، أن ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سيصل إلى الكويت الأسبوع المقبل فى زيارة رسمية تستمر يومين.

وأضاف المصدر فى تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية إن ولى العهد سيلتقى خلال الزيارة، بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين ورجال الدولة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد قام بزيارة رسمية إلى الكويت قبل ثلاث سنوات إبان شغله منصب ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء.