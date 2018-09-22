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الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات
http://almnatiq.net/?p=634240

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات (للرجال).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– معلم اجتماعيات
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الاجتماعيات بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).

– معلم رياضيات
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الرياضيات بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).

– معلم فيزياء
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الفيزياء بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).

– معلم صفوف أولية
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الصفوف الأولية (اللغة العربية) بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– لا يشترط الحصول على دبلوم الاعداد التربوي.
– إجتياز اختبار المعلمين من المركز الوطني للقياس (في اختباري التخصص والعام وبدرجة لا تقل عن 50).
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
– مهارات في الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– إتقان اللغة الإنجليزية (لوظيفة معلم فيزياء).

المميزات:

– رواتب مجزية.
– دورات تدريبية.
– برنامج امتلاك المساكن.
– تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.
– العلاج المجاني بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://goo.gl/8VkZhK في موعد أقصاه الخميس الموافق 1440/1/24هـ.

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