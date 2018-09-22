الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات (للرجال).
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– معلم اجتماعيات
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الاجتماعيات بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).
– معلم رياضيات
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الرياضيات بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).
– معلم فيزياء
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الفيزياء بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).
– معلم صفوف أولية
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الصفوف الأولية (اللغة العربية) بالإتظام الكلي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يشترط الخبرة).
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– لا يشترط الحصول على دبلوم الاعداد التربوي.
– إجتياز اختبار المعلمين من المركز الوطني للقياس (في اختباري التخصص والعام وبدرجة لا تقل عن 50).
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
– مهارات في الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– إتقان اللغة الإنجليزية (لوظيفة معلم فيزياء).
المميزات:
– رواتب مجزية.
– دورات تدريبية.
– برنامج امتلاك المساكن.
– تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.
– العلاج المجاني بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://goo.gl/8VkZhK في موعد أقصاه الخميس الموافق 1440/1/24هـ.
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