احدث الأخبار

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات
أبرز المواد
 الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة الإعلام بالقصيم: اليوم الوطني مناسبة ذكرى تستحق التقدير والاحترام لصنّاع مجد هذا الوطن
منطقة القصيم
 المجمعات التجارية بتبوك تشارك أهالي المنطقة فرحتهم بيوم الوطن
منطقة تبوك
 مدير تعليم القصيم: اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود التي قدمها المؤسس
منطقة تبوك
 “فكرة مجنونة” لحل مشكلة ذوبان الجليد
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى لتجسيد وقفة تاريخية عظمى
منطقة القصيم
 مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم: يحل اليوم الوطني وبلادنا ترفل بثوب الأمن والتطور
منطقة القصيم
 مدير الدفاع المدني بالقصيم : اليوم الوطني حكاية حب بين قائدٍ أحب شعبه
منطقة القصيم
 مدير فرع وزارة النقل بالقصيم: اليوم الوطني حدث عظيم محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن
منطقة القصيم
 ميزة غير مسبوقة تظهر في هواتف آيفون!
أبرز المواد
رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها

أبرز المواد
الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

أبرز المواد
الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل

الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل

أبرز المواد
مدير فرع وزارة الإعلام بالقصيم: اليوم الوطني مناسبة ذكرى تستحق التقدير والاحترام لصنّاع مجد هذا الوطن

مدير فرع وزارة الإعلام بالقصيم: اليوم الوطني مناسبة ذكرى تستحق التقدير والاحترام لصنّاع مجد هذا الوطن

منطقة القصيم

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها

رسالة تهديد أمريكية “قوية” إلى إيران.. وهذا نصها
http://almnatiq.net/?p=634244
المناطق - وكالات

كشف وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو، أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها ستتحرك “فورا” ضدها بشكل مباشر إذا تعرضت مصالحها لأي هجوم حتى لو كان عبر وكلاء طهران في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية: “أبلغنا إيران أن استخدام القوة بالوكالة لمهاجمة مصالح أميركية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي.. إيران ستتحمل المسؤولية عن تلك الحوادث”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني التحرك عسكريا، قال بومبيو: “إنهم سيحاسبون”.

وكان بومبيو يتحدث في أعقاب الهجمات الصاروخية، التي وقعت في أوائل سبتمبر وكانت تستهدف البعثات الأميركية الدبلوماسية في العراق، بما في ذلك منطقة تضم السفارة الأميركية في بغداد.

وألقى البيت الأبيض باللوم على ميليشيا موالية لإيران، قائلا في بيان صدر في 11 سبتمبر إن “إيران لم تعمل على وقف هذه الهجمات من قبل وكلائها في العراق، والتي دعمتها بالتمويل والتدريب والأسلحة”.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية في 12 سبتمبر في بيان وصف اتهامات الولايات المتحدة بأنها “مدهشة واستفزازية وغير مسؤولة”.

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف للرجال في عدد من التخصصات
الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل

الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت الأسبوع المقبل
“فكرة مجنونة” لحل مشكلة ذوبان الجليد

“فكرة مجنونة” لحل مشكلة ذوبان الجليد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*