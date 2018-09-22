احدث الأخبار

المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية
منطقة عسير
 نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة
منطقة عسير
 معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88
منطقة مكة المكرمة
 رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء
منطقة القصيم
 للرجال والنساء.. جامعة أم القرى تعلن 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد شبيلي
منطقة جازان
 أهالي مدينة تبوك يحتفون بيوم الوطن في مركزهم الحضاري
منطقة تبوك
 رئيس مجلس بلدي أمانة القصيم: اليوم الوطني ذكرى جميلة ومستقبل مشرق
منطقة القصيم
 مدير عام خدمات المياه بالقصيم: اليوم الوطني نستذكر ثمرة ما أسسه المؤسس
منطقة القصيم
 بلدية الوديعة تهيئ موقع الاحتفال باليوم الوطني ٨٨
منطقة نجران
 مدير جوازات القصيم: اليوم الوطني يذكرنا بمن وحد هذه البلاد
منطقة القصيم
 مدير التدريب التقني والمهني بالقصيم: اليوم الوطني يدعونا للفخر بما تحقق
منطقة القصيم
المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية

المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية

منطقة عسير
نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة

نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة

منطقة عسير
معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88

معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88

منطقة مكة المكرمة
رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء

رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء

منطقة القصيم

كلوب يعلق على “صيام” صلاح عن الأهداف

كلوب يعلق على “صيام” صلاح عن الأهداف
http://almnatiq.net/?p=634255
المناطق - وكالات

دافع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن نجمه المصري محمد صلاح بعد توقف الأخير عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي قبل لقاء مرتقب، السبت، أمام ساوثامبتون في الجولة السادسة من الدوري، يرى كلوب أن توقف صلاح عن التسجيل في الآونة الأخيرة أمر لا يدعو للقلق، كما أشاد بالمجهود الدفاعي الذي يقدمه النجم المصري.

وقال المدرب الألماني: “على الجانب الدفاعي صلاح قدم مجهودا كبيرا خلال المباراتين الماضيتين وهذا يظهر أنه يعمل من أجل الفريق”.

وأضاف: “أما على الجانب الهجومي فالموقف الذي يمر به موقف اعتيادي للغاية، ومن الطبيعي أحيانا ألا يسجل اللاعبون”.

وتابع كلوب: “لكن صلاح مازال يمثل تهديدا للخصوم ويتواجد في مواقف رائعة بالملعب، هو في حالة جيدة، وإنهاء الفرص أمر لا يمكنك ضمانه”، وختم تصريحاته: “الشيء الأهم أنه في حالة بدنية جيدة، وهذا يساعدنا”.

يذكر أن صلاح سجل هدفين وصنع مثلهما حتى الآن خلال 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وخلال مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي تسبب خطأ في التمرير من هداف البريميرليغ الموسم الماضي في تسجيل فريق العاصمة الفرنسية الهدف الثاني في مباراة انتهت 3-2 باللحظات الأخيرة بفضل هدف البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بعدما فاز في أول 5 مباريات له في الموسم بالتساوي مع تشلسي، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة “البلوز”.

روابط ذات صلة

للرجال والنساء.. جامعة أم القرى تعلن 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة

للرجال والنساء.. جامعة أم القرى تعلن 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة
وزير التعليم: زي الطالبات وخروجهن متروك للجامعات

وزير التعليم: زي الطالبات وخروجهن متروك للجامعات
أكتوبر المقبل.. بدء المرحلة الثالثة لتصفية أصول “الصانع”

أكتوبر المقبل.. بدء المرحلة الثالثة لتصفية أصول “الصانع”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*