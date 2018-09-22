كلوب يعلق على “صيام” صلاح عن الأهداف

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دافع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن نجمه المصري محمد صلاح بعد توقف الأخير عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي قبل لقاء مرتقب، السبت، أمام ساوثامبتون في الجولة السادسة من الدوري، يرى كلوب أن توقف صلاح عن التسجيل في الآونة الأخيرة أمر لا يدعو للقلق، كما أشاد بالمجهود الدفاعي الذي يقدمه النجم المصري.

وقال المدرب الألماني: “على الجانب الدفاعي صلاح قدم مجهودا كبيرا خلال المباراتين الماضيتين وهذا يظهر أنه يعمل من أجل الفريق”.

وأضاف: “أما على الجانب الهجومي فالموقف الذي يمر به موقف اعتيادي للغاية، ومن الطبيعي أحيانا ألا يسجل اللاعبون”.

وتابع كلوب: “لكن صلاح مازال يمثل تهديدا للخصوم ويتواجد في مواقف رائعة بالملعب، هو في حالة جيدة، وإنهاء الفرص أمر لا يمكنك ضمانه”، وختم تصريحاته: “الشيء الأهم أنه في حالة بدنية جيدة، وهذا يساعدنا”.

يذكر أن صلاح سجل هدفين وصنع مثلهما حتى الآن خلال 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وخلال مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي تسبب خطأ في التمرير من هداف البريميرليغ الموسم الماضي في تسجيل فريق العاصمة الفرنسية الهدف الثاني في مباراة انتهت 3-2 باللحظات الأخيرة بفضل هدف البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بعدما فاز في أول 5 مباريات له في الموسم بالتساوي مع تشلسي، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة “البلوز”.