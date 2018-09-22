الإطاحة بجناة سرقوا جهاز صرف آلي بعد إنتزاعه من موقعه في عسير

المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعات الاولى من فجر الخميس ورد لغرفة العمليات بلاغاً عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة بعد إنتزاعه من موقعه بمحطة وقود على طريق ظهران الجنوب – نجران والفرار من الموقع بسيارة نقل صغير.

وأوضح، أنه تم على الفور إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحريات التي أسفرت عن ضبط السيارة المستخدمة في جريمة السرقة والقبض على الجناة المتورطين بالقضية والعثور على جهاز الصرف الآلي والسلاح المستخدم بحوزتهم.

وبين أنه جرى إيقافهم لإستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية، وإحالة القضية للنيابة العامة.