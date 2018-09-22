احدث الأخبار

المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية
منطقة عسير
 نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة
منطقة عسير
 معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88
منطقة مكة المكرمة
 رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء
منطقة القصيم
 للرجال والنساء.. جامعة أم القرى تعلن 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد شبيلي
منطقة جازان
 أهالي مدينة تبوك يحتفون بيوم الوطن في مركزهم الحضاري
منطقة تبوك
 رئيس مجلس بلدي أمانة القصيم: اليوم الوطني ذكرى جميلة ومستقبل مشرق
منطقة القصيم
 مدير عام خدمات المياه بالقصيم: اليوم الوطني نستذكر ثمرة ما أسسه المؤسس
منطقة القصيم
 بلدية الوديعة تهيئ موقع الاحتفال باليوم الوطني ٨٨
منطقة نجران
 مدير جوازات القصيم: اليوم الوطني يذكرنا بمن وحد هذه البلاد
منطقة القصيم
 مدير التدريب التقني والمهني بالقصيم: اليوم الوطني يدعونا للفخر بما تحقق
منطقة القصيم
المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية

المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية

منطقة عسير
نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة

نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة

منطقة عسير
معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88

معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88

منطقة مكة المكرمة
رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء

رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء

منطقة القصيم

الإطاحة بجناة سرقوا جهاز صرف آلي بعد إنتزاعه من موقعه في عسير

الإطاحة بجناة سرقوا جهاز صرف آلي بعد إنتزاعه من موقعه في عسير
http://almnatiq.net/?p=634263
المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعات الاولى من فجر الخميس ورد لغرفة العمليات بلاغاً عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة بعد إنتزاعه من موقعه بمحطة وقود على طريق ظهران الجنوب – نجران والفرار من الموقع بسيارة نقل صغير.

وأوضح، أنه تم على الفور إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحريات التي أسفرت عن ضبط السيارة المستخدمة في جريمة السرقة والقبض على الجناة المتورطين بالقضية والعثور على جهاز الصرف الآلي والسلاح المستخدم بحوزتهم.

وبين أنه جرى إيقافهم لإستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية، وإحالة القضية للنيابة العامة.

 

روابط ذات صلة

المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية

المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية
نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة

نائب أمير عسير: اليوم الوطني تاريخ مجيد وعلامة فارقة في حياة المملكة
للرجال والنساء.. جامعة أم القرى تعلن 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة

للرجال والنساء.. جامعة أم القرى تعلن 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*