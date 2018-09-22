أكتوبر المقبل.. بدء المرحلة الثالثة لتصفية أصول “الصانع”

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تبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل المرحلة الثالثة من تصفية أصول رجل الأعمال معن الصانع، التي تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 26 مليار ريال في مزادات علنية على الأراضي البيضاء والعقارات في كل من الدمام والخبر والجبيل والرياض وينبع؛ وذلك على مدار 5 أشهر تحت إشراف 3 قضاة تمييز بمحكمة الخبر.

وكانت المرحلة الثانية من عملية تصفية أصول رجل الأعمال معن الصانع أقيمت في 6 مايو الماضي بواسطة محكمة التنفيذ بالخبر، إذ خصص لبيع أكثر من 30 مستودعا يحتوي على أكثر من مليون متر مربع من أجود أنواع الرخام (ألواح وصناديق) والسيراميك بمقاسات وأشكال متنوعة إضافة إلى «المنقولات» في أكثر من 25 مستودعا، والتي تحتوي على التجهيزات المنزلية والمكتبية، وأثاث وسجاد وديكورات، وتحف، وأجهزة كهربائية، وأدوات مطبخ، وأدوات صحية، وقرطاسية، وقطع غيار سيارات، ومواد بناء، ومكيفات مركزية، وقطع غيار للتكييف، ومضخات مياه، وسلالم كهربائية، وغيرها.

فيما تمت المرحلة الأولى في 18 مارس الماضي بالمنطقة الشرقية والتي استمرت لمدة سبعة أيام تم خلالها بيع أكثر من 1142 سيارة وشاحنة وحافلات ومقطورات ورافعات ومعدات ثقيلة، تشمل صهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، مولدات ومحولات كهربائية، مكائن وآليات متعددة، «كرينات» لكل الأعمال الإنشائية، معدات إنشائية، مجموعة «شياول» متنوعة، حفارات، مجموعة رافعات شوكية إضافة لعديد من المعدات الثقيلة الأخرى، بقيمة 50 مليون ريال، وشهد إقبالاً كبيراً تجاوز 13.8 ألف مشترك من أصحاب المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين والخليجيين وأصحاب معارض السيارات من مختلف مناطق المملكة.