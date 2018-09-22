وزير التعليم: زي الطالبات وخروجهن متروك للجامعات

المناطق - الرياض

بعد جدلية فرض جامعة القصيم زياً مخصصا للطالبات ومنسوباتها، ومنع جامعة الحدود الشمالية طالباتها من استخدام الأكواب الشخصية، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الوزارة لا تتدخل في زي الطالبات في الجامعات.

وقال وفقا لـ”عكاظ”: “نحن غالبا لا نتدخل في هذه المواضيع، لكن الجامعات كمؤسسات لا بد أن تهتم بجميع الجوانب”.

وأضاف: لا أعتقد أنه من المناسب في الجامعة أن يُفرض لبس معين للطالبات، والأمر متروك لكل جامعة.

وعن السماح بخروج طالبات الجامعة في جميع الأوقات، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في أكثر من جامعة قال العيسى: حتى هذا الأمر متروك لكل جامعة بما تراه.