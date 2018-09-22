للرجال والنساء.. جامعة أم القرى تعلن 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة

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أعلنت جامعة أم القرى عن توفر أكثر من 100 وظيفة إدارية وفنية (للرجال والنساء) على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الثانية حتى المرتبة التاسعة وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بالليث والقنفذة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مدير المطبعة (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مترجم (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مهندس كهربائي مساعد (عدد 4 – للرجال – مكة المكرمة)

– مهندس ميكانيكي مساعد (عدد 6 – للرجال – مكة المكرمة)

– مهندس معماري مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مهندس مدني مساعد (عدد 4 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث علمي مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث علمي مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث علمي مساعد (عدد 1 – للنساء – مكة المكرمة)

– باحث علمي مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث علمي مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث علمي مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث تعليمي (عدد 1 – للرجال والنساء – مكة المكرمة)

– باحث وسائل تعليمية (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– أمين مستودع فني (عدد 2 – للرجال – مكة المكرمة)

– محلل نظم (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مطور برامج (عدد 3 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني دعم (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مساح (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 5 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للنساء – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للنساء – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للنساء – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للنساء – مكة المكرمة)

– فني مختبر (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث قانوني مساعد (عدد 5 – للرجال – مكة المكرمة)

– محقق قانوني مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مفتش إداري مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مساعد محقق إداري (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مساعد محقق إداري (عدد 1 – للنساء – مكة المكرمة)

– مدقق شؤون موظفين (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مدقق رواتب (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– محاسب مساعد (عدد 2 – للرجال – مكة المكرمة)

– مدقق حسابات مساعد (عدد 13 – للرجال – مكة المكرمة)

– مترجم (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث اجتماعي مساعد (عدد 2 – للرجال – مكة المكرمة)

– باحث اجتماعي مساعد (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مشرف اجتماعي (عدد 2 – للنساء – مكة المكرمة)

– مشرف اجتماعي (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني طباعة (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مساعد إداري (عدد 1 – للرجال – القنفذة)

– مساعد إداري (عدد 2 – للرجال – الليث)

– مساعد إداري (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– ناسخ آلة (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مسجل معلومات (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني دعم مساعد (عدد 2 – للرجال – مكة المكرمة)

– فني سجلات طبية (عدد 6 – للرجال والنساء – مكة المكرمة)

– سكرتير طبي (عدد 4 – للرجال والنساء – مكة المكرمة)

– مراقب امن وسلامة (عدد 2 – للرجال – مكة المكرمة)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 4 – للنساء – مكة المكرمة)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال – الليث)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال – القنفذة)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 1 – للرجال – مكة المكرمة)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 1 – للنساء – مكة المكرمة)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن يكون حسن السيرة والأخلاق.

– حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة الموضحة في رابط التفاصيل أدناه.

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

الشروط العامة لوظائف الأمن والسلامة:

– سلامة الحواس.

– قوة البنية وحدة البصر وقوة الملاحظة وحسن التصرف.

– القدرة على إستخدام أجهزة الاتصالات.

– أن يكون عمر المتقدم بين 20 و 50 سنة.

– لن يتم قبول العسكريين القائمين على رأس العمل.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط اعتباراً من الأحد القادم 1440/1/13هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/1/22هـ.

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