بلدية الوديعة تهيئ موقع الاحتفال باليوم الوطني ٨٨

المناطق - شرورة

بتوجيهات من سعادة أمين منطقة نجران المهندس حمد ال عيبان أنهت بلدية مركز الوديعة ممثلة في إدارة الخدمات استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني ٨٨حيث شهدت الطرق والشوارع الرئيسة أعمالا مكثفة لتركيب الاعلام بأعمدة والإنارة وعقود الزينة وساريات الاعلام في أماكن عدة بالمركز

وقال رئيس بلدية الوديعة الاستاذ محمد بن شديد ال عائض انه تم تهيئة ساحة الاهالي وتزيين الشوارع والميادين بالاعلام وعقود الزينة للاحتفال باليوم الوطني ٨٨مشيرا الى انه تم العمل والتجهيز للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع منذ مايقارب الاسبوعين لأظهار المناسبة بشكل يليق بها وفق خطط مدروسة .