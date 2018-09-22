مدير عام خدمات المياه بالقصيم: اليوم الوطني نستذكر ثمرة ما أسسه المؤسس

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http://almnatiq.net/?p=634283
المناطق / بريدة

رفع مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى الـ 88 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه البلاد شهدت خلال فترة وجيزة نهضة تنموية شاملة وقفزة تطويرية على جميع المستويات.

وأوضح الفريحي أنّ هذه الإنجازات العظيمة هي ثمرة ما أسسه موحّد هذا الكيان الشامخ القائد المؤسس -طيب الله ثراه-، وسار على نهجه أبناؤه البررة، الذين استطاعوا ولله الحمد مواصلة مسيرة البناء بكل اقتدار، وحولوا هذه الجزيرة إلى حضارة شامخة وباسقة، وها هي ثمار هذا البناء والعمل كله يجنيها أبناء هذا الوطن المعطاء، وحتى يومنا هذا في ظل قائد مسيرة التنمية والعطاء خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

وسأل المهندس الفريحي الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار وأن يحفظ ولاة الأمر، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي.

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