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رئيس مجلس بلدي أمانة القصيم: اليوم الوطني ذكرى جميلة ومستقبل مشرق
http://almnatiq.net/?p=634284
المناطق / بريدة

رفع رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خالد بن محمد الخضر التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال:”إن اليوم الوطني لوطننا الغالي ذكرى جميلة ومستقبل مشرق، ونحتفل هذه الأيام بالذكرى الثامنة والثمانين ليومنا الوطني الغالي وتتكرر هذه المناسبة ومملكتنا الغالية تعيش نهضة حضارية متعددة الجوانب والمجالات، ويسجل وطننا مسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة الشاملة على مدى 88 عاماً ماضية ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه.

وأكد الخضر أن قيادة وطننا الغالي لم تغفل النظرة المستقبلية الشابة والطموحة والمتمثلة في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء وطن طموح أكثر نمواً وازدهاراً، وجعله في مرتبة متقدمة بين دول العالم في المجالات كافة، ونحن مطمئنون على نجاحها إن شاء الله في ظل قيادتنا الحكيمة، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن تتواصل إنجازاته ويذل أعداؤه.

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