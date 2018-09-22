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رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء

رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء

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رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء

رئيس النيابة العامة بالقصيم: اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء
http://almnatiq.net/?p=634285
المناطق / بريدة

أكد رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم مساعد بن عبدالمحسن السيف، أن اليوم الوطني عام متجدد بالعطاء والتميز يتطلع فيه جميع أبناء الوطن لمستقبل زاهر في مختلف المجالات من تقدم وتطور هائل.

وقال السيف بهذه المناسبة : ” هذا اليوم نجدد العهد الذي رسم فيه المؤسس ورجاله تاريخ أمة بملحمة وحدت وطن هي محل فخر للجميع، شرفه الله بالحرمين الشريفين وسيظل – إن شاء الله – حاملاً راية التوحيد ومدافعاً عنه، ونجدد العهد لنحمد الله على نعمة الأمن والإيمان وليعلم أبناؤنا ما قدم من تضحيات وبطولات لتوحيد المملكة إلى أن أصبحت من أهم الدول المؤثرة في العالم ليفخر الجميع بهذا الانتماء ويحافظوا على هذه المكتسبات”.

وأضاف ” صاحب هذا التقدم الحزم في القضاء على الفساد ورسالة للجميع بأنه يجب على كل شخص أن يؤدي الأمانة ويجعل مخافة الله أمامه وأن من يخالف ذلك سيحاسب، وواكب هذا التوجه تفاعل النيابة العامة بإنشاء دوائر مستقلة ومتخصصة في جرائم الفساد لمباشرة الإجراءات النظامية لكل مخالف”، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ الله الوطن وقيادته من كل سوء ومكروه وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كافة الثغور.

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